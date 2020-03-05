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Экономика ,  
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Саудовский министр сохранил интригу по рекомендации комитета ОПЕК+

Рекомендация министерского мониторингового комитета ОПЕК+ должна оставаться интригой, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдулазиз бен Сальман, передает Bloomberg.

«Нужно сохранять интригу», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

На текущей неделе страны ОПЕК+ решают судьбу соглашения о сокращении добычи нефти в условиях вспышки коронавируса.

В начале февраля Россия выступила против дополнительного сокращения нефти во втором квартале 2020 года из-за вспышки коронавируса. По словам министра энергетики России Александа Новака, «нужно еще некоторое время, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация, какое влияние будет на мировые рынки, на нефть».

СМИ узнали о рекомендации ОПЕК+ сократить добычу нефти
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Серия встреч альянса продлится в ближайшие два дня. В частности, 5 марта пройдет заседание стран ОПЕК, а 6 марта — всех стран ОПЕК+.

С 2017 года страны ОПЕК +, среди которых 24 страны-экспортера нефти, в том числе и Россия, договорились управлять добычей с 2017 года. В июле 2019 года участники продлили догвооренности о сокращении добычи нефти на 9 месяцев — до апреля 2020 года. Условия сделки остались неизменными: участники картеля поддерживают ограничения добычи на уровне 800 тыс. баррелей в сутки.

Теги: ОПЕК+, Саудовская Аравия
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