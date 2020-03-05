Саудовский министр сохранил интригу по рекомендации комитета ОПЕК+
Рекомендация министерского мониторингового комитета ОПЕК+ должна оставаться интригой, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдулазиз бен Сальман, передает Bloomberg.
«Нужно сохранять интригу», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
На текущей неделе страны ОПЕК+ решают судьбу соглашения о сокращении добычи нефти в условиях вспышки коронавируса.
В начале февраля Россия выступила против дополнительного сокращения нефти во втором квартале 2020 года из-за вспышки коронавируса. По словам министра энергетики России Александа Новака, «нужно еще некоторое время, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация, какое влияние будет на мировые рынки, на нефть».