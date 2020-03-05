Саудовский министр сохранил интригу по рекомендации комитета ОПЕК+

Серия встреч альянса продлится в ближайшие два дня. В частности, 5 марта пройдет заседание стран ОПЕК, а 6 марта — всех стран ОПЕК+.

С 2017 года страны ОПЕК +, среди которых 24 страны-экспортера нефти, в том числе и Россия, договорились управлять добычей с 2017 года. В июле 2019 года участники продлили догвооренности о сокращении добычи нефти на 9 месяцев — до апреля 2020 года. Условия сделки остались неизменными: участники картеля поддерживают ограничения добычи на уровне 800 тыс. баррелей в сутки.