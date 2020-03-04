Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+

Россия предложила не идти на дополнительное сокращение добычи нефти. В Москве выступили за продление нынешних условий сделки ОПЕК+

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.

По данным Investing.com, на протяжении всего дня стоимость барреля Brent на торгах в Лондоне была в плюсе, достигнув отметки в $53. Однако вечером котировки пошли вниз. По состоянию на 20:15 мск баррель Brent стоил $51,28, что на 1,2% ниже уровня открытия.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, Новак покинул заседание еще до его официального завершения. Вернуться в Вену он планирует 6 марта, когда в австрийской столице пройдет министерская встреча ОПЕК+.

По данным Bloomberg, мониторинговый комитет обсуждал сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в день на фоне вспышки коронавируса и прогнозов замедления роста мировой экономики. Собеседник агентства «РИА Новости» сообщил, что российская делегация была против дополнительного сокращения добычи нефти во II квартале, предложив продлить предыдущий вариант соглашения.