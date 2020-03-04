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Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+

Россия предложила не идти на дополнительное сокращение добычи нефти. В Москве выступили за продление нынешних условий сделки ОПЕК+
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.

По данным Investing.com, на протяжении всего дня стоимость барреля Brent на торгах в Лондоне была в плюсе, достигнув отметки в $53. Однако вечером котировки пошли вниз. По состоянию на 20:15 мск баррель Brent стоил $51,28, что на 1,2% ниже уровня открытия.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, Новак покинул заседание еще до его официального завершения. Вернуться в Вену он планирует 6 марта, когда в австрийской столице пройдет министерская встреча ОПЕК+.

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По данным Bloomberg, мониторинговый комитет обсуждал сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в день на фоне вспышки коронавируса и прогнозов замедления роста мировой экономики. Собеседник агентства «РИА Новости» сообщил, что российская делегация была против дополнительного сокращения добычи нефти во II квартале, предложив продлить предыдущий вариант соглашения.

В феврале технический комитет ОПЕК сообщал о возможном сокращении добычи на 600 тыс. баррелей, однако с распространением вируса по всему миру в картеле посчитали, что такое сокращение может оказаться недостаточным.

Президент Владимир Путин 1 марта заявил, что прошедшая неделя стала худшей для нефтяного и фондового рынков с 2008 года, и призвал «быть готовыми к самым разным сценариям». Тем не менее он считает, что текущий уровень цен на нефть приемлем для российской экономики. Путин напомнил, что в рамках макроэкономической политики страны в этом году за базовый уровень взяли стоимость нефти $42,4 за баррель. Он также заявил, что Фонд национального благосостояния способен обеспечить все обязательства правительства в случае, если ситуация в мировой экономике ухудшится.

Глава Минфина Антон Силуанов говорил, что российский бюджет в состоянии профинансировать все расходы даже при цене на нефть $30 за баррель.

Автор: Артем Филипенок
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