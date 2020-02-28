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Силуанов счел возможным «спокойно» финансировать расходы при нефти по $30

По словам главы Минфина, российский бюджет защищен, а у ЦБ нет оснований делать паузу при покупках валюты из-за ослабления рубля. В качестве базовой стоимости нефти Силуанов назвал отметку в $42 за баррель
Антон Силуанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Российский бюджет в состоянии профинансировать все расходы даже при цене на нефть $30 за баррель, поскольку защищен от колебаний цен на энергоресурсы и готов к любым изменениям. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, передает «РИА Новости».

«Бюджет наш защищен, резервы созданы. Сейчас мы при цене на нефть даже около $30 за баррель, я фантазирую, мы в течение четырех лет профинансируем спокойно наши расходы», — сказал он.

По его словам, низкие цены на нефть не должны сохраняться слишком долго, поскольку «себестоимость добычи целого ряда месторождений, в первую очередь сланцевых, все-таки выше». В качестве базовой стоимости нефти министр назвал отметку в $42 за баррель. «В принципе, при такой цене мы балансируем бюджет, и это нас защищает», — пояснил глава Минфина.

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Силуанов также не увидел необходимости останавливать покупку валюты на рынке в рамках бюджетного правила из-за падения рубля. «А что чрезвычайного? Цена $50 за баррель, чуть ниже, что чрезвычайного?» — спросил он, отметив, что Центробанк работает в плановом порядке, а меры для защиты бюджета не нужны. «Я считаю, что ничего не нужно делать. Все бюджетные обязательства защищены», — резюмировал чиновник.

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Из-за распространения коронавируса стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на Лондонской бирже 27 февраля опустились до $50,97, майские фьючерсы на Brent сегодня подешевели еще на 3,5%, до $49,93 за баррель, стоимость WTI упала на 4%, до $45,22. На фоне обвала цен на нефть рубль потерял свои позиции: доллар на Московской бирже в пятницу стоит 67,02 руб., что на 1 руб. выше цены закрытия торгов в четверг, евро также подорожал на 1,14 руб. и стоит 73,68 руб.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Антон Силуанов, нефть, бюджет
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