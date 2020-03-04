Глава МВФ оценила потери нефтяников из-за коронавируса в $10 млрд

Глава МВФ отметила, что опыт предыдущих кризисов, вызванных эпидемиями, показывает, что примерно треть всех потерь придется на прямые убытки, связанные с гибелью людей, закрытием рабочих мест и введением карантинных мер

Кристалина Георгиева (Фото: Andrew Harrer / Bloomberg)

Основные поставщики нефти на мировой рынок уже потеряли из-за снижения мировых цен около $10 млрд, заявила на пресс-конференции глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Причиной она назвала падение спроса на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Цены на нефть с начала года упали более чем на 15%, что привело к сокращению доходов основных экспортеров нефти примерно на $10 млрд», — констатировала Георгиева.

Она также отметила, что перспективы развития мировой экономики из-за распространения COVID-19 ухудшаются, так что прирост ВВП в 2020 году окажется меньше, чем ожидалось ранее и чем в прошлом году.

«Но насколько сильным будет сокращение и как долго продлится спад, предсказать пока трудно. Это будет зависеть от [распространения] эпидемии и от своевременности и эффективности наших действий», — сказала глава МВФ.