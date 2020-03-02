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Кремль назвал встречу Путина с нефтяниками «сверкой позиций» перед ОПЕК+

На совещании президента Владимира Путина с главами нефтяных компаний речь о сокращении добычи нефти в связи с падением цен на углеводороды не шла, заверил Дмитрий Песков
Фото: kremlin.ru

Совещание президента Владимира Путина с главами нефтяных компаний, которое состоялось 1 марта, было посвящено обмену мнениями, никаких решений, в том числе о сокращении добычи, на нем не принималось. Об этом, как передает корреспондент РБК, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это совещание не имело своей целью принять какое-то конкретное решение. Будут контакты в середине этой недели, в Вену отправится наш министр [энергетики Александр] Новак», — заявил Песков журналистам. Он отметил, что как раз перед этой поездкой на совещании речь шла о том, чтобы сверить позиции о том влиянии, которое коронавирус может оказать на цены на энергоносители.

На вопрос, планирует ли президент поговорить с генсеком ОПЕК, Песков ответил: «Пока таких планов нет». Путин также не собирается пока вести переговоры по нефти с властями Саудовской Аравии.

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Материал дополняется.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: нефть, Дмитрий Песков, ОПЕК
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