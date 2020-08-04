Дерипаска заявил о попытках «отжать» ГАЗ с молчаливого согласия ЦБ

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Миллиардер Олег Дерипаска сравнил действия Вашингтона в отношении группы ГАЗ с его же политикой в отношении китайской социальной сети TikTok, новым владельцем бизнеса которой в США может стать Microsoft.

«Американцы внаглую отжали бизнес у продвинутой китайской компании. Так же пытаются отжать ГАЗ у российских акционеров, с молчаливого согласия ЦБ РФ», — написал Дерипаска в своем Telegram-канале, приложив к записи ссылку на статью Wall Street Journal о требованиях президента США Дональда Трампа передать часть средств от сделки с участием Microsoft в бюджет США.

Отвечая на вопрос о сути его претензий к ЦБ в ситуации с ГАЗом, предприниматель пояснил, что Банк России де-факто поддерживает соблюдение режима введенных США санкций (ГАЗ находится под ними с апреля 2018 года).

«ЦБ не только не противодействует санкциям, накладываемым Минфином США на российские компании, а фактически следит, чтобы российские банки им следовали! Якобы в целях избежания вторичных санкций», — написал Дерипаска.

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