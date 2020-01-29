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Финансы ,  
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Дерипаска заявил о «тошноте» из-за политики ЦБ на финансовом рынке

Миллиардер назвал действия ЦБ оторванными от поставленных президентом задач и указал на необходимость перейти от борьбы с инфляцией к борьбе с бедностью и за обеспечение экономического роста
Олег Дерипаска (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Российский миллиардер Олег Дерипаска (Forbes оценивает его состояние в $4,3 млрд) присоединился к критике работы Банка России по развитию финансового рынка страны, с которой выступила Счетная палата (СП).

«Стабильность не должна подменять собой развитие. В таком случае это можно называть застоем, а не стабильностью», — написал Дерипаска в своем Telegram-канале, отметив, что согласен с выводами экспертов СП.

Предприниматель также отметил, что «Основные направления развития финансового рынка» (совет директоров ЦБ одобрил их 25 октября 2019 года) оторваны от реальности и тех задач, которые были названы президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию (выступление главы государства состоялось 15 января 2020 года). По словам Дерипаски, обеспечить развитие страны поможет только отказ ЦБ от «схоластической задачи» по сдерживанию инфляции, которая и так уже опустилась ниже 3%, и переход регулятора к борьбе с бедностью и работе, направленной на обеспечение экономического роста на уровне 5% в год и создание новых рабочих мест.

«И хватит нам рассказывать, что все это должно сделать правительство через структурную реформу. Тошнит», — добавил бизнесмен.

Счетная палата раскритиковала работу ЦБ по развитию финансового рынка
Экономика

Ранее Счетная палата опубликовала отчет об анализе основных направлений развития финансового рынка в 2016–2018 годах, в котором заявила, что России не удалось улучшить позиции в разделе Индекса глобальной конкурентоспособности, посвященном финрынку. Более того, по семи из восьми компонентов положение России ухудшилось. В СП подчеркнули также, что число институтов финансового рынка в России сократилось, причем в отдельных секторах сразу в 1,5–2 раза, что «свидетельствует о сложности выхода на финансовый рынок новых участников, которые бы поддерживали уровень конкуренции на нем». В документе указано также на неблагоприятные условия для кредитования реального сектора экономики и то, что состояние страховой отрасли в России по ряду показателей не соответствует уровню экономического развития страны.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Олег Дерипаска, ЦБ
Материалы по теме
Счетная палата раскритиковала работу ЦБ по развитию финансового рынка
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