Дерипаска заявил о «тошноте» из-за политики ЦБ на финансовом рынке

Миллиардер назвал действия ЦБ оторванными от поставленных президентом задач и указал на необходимость перейти от борьбы с инфляцией к борьбе с бедностью и за обеспечение экономического роста

Олег Дерипаска (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Российский миллиардер Олег Дерипаска (Forbes оценивает его состояние в $4,3 млрд) присоединился к критике работы Банка России по развитию финансового рынка страны, с которой выступила Счетная палата (СП).

«Стабильность не должна подменять собой развитие. В таком случае это можно называть застоем, а не стабильностью», — написал Дерипаска в своем Telegram-канале, отметив, что согласен с выводами экспертов СП.

Предприниматель также отметил, что «Основные направления развития финансового рынка» (совет директоров ЦБ одобрил их 25 октября 2019 года) оторваны от реальности и тех задач, которые были названы президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию (выступление главы государства состоялось 15 января 2020 года). По словам Дерипаски, обеспечить развитие страны поможет только отказ ЦБ от «схоластической задачи» по сдерживанию инфляции, которая и так уже опустилась ниже 3%, и переход регулятора к борьбе с бедностью и работе, направленной на обеспечение экономического роста на уровне 5% в год и создание новых рабочих мест.

«И хватит нам рассказывать, что все это должно сделать правительство через структурную реформу. Тошнит», — добавил бизнесмен.