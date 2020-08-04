В КНР требования США продать TikTok назвали запугиванием и манипуляцией

Так официальный представитель МИД КНР ответил на слова Дональда Трампа, потребовавшего от владельца TikTok — китайской компании ByteDance — продать эту социальную сеть США под угрозой блокировки

Фото: Ng Han Guan / AP

Требования США продать американской компании китайский сервис для создания и обмена видеороликами TikTok являются попытками политического давления. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает SCMP.

По словам Вана, ситуация с TikTok — это вопиющий акт запугивания и абсолютная политическая манипуляция.

3 августа президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы TikTok был продан Microsoft или любой другой американской компании до 15 сентября.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства отметил, что Вашингтон не представил никаких доказательств существования угрозы национальной безопасности США со стороны сервиса. В итоге Соединенные Штаты «злоупотребили властью и начали неоправданное давление на неамериканские компании».