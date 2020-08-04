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Политика ,  
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В КНР требования США продать TikTok назвали запугиванием и манипуляцией

Так официальный представитель МИД КНР ответил на слова Дональда Трампа, потребовавшего от владельца TikTok — китайской компании ByteDance — продать эту социальную сеть США под угрозой блокировки
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Фото: Ng Han Guan / AP
Фото: Ng Han Guan / AP

Требования США продать американской компании китайский сервис для создания и обмена видеороликами TikTok являются попытками политического давления. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает SCMP.

По словам Вана, ситуация с TikTok — это вопиющий акт запугивания и абсолютная политическая манипуляция.

3 августа президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы TikTok был продан Microsoft или любой другой американской компании до 15 сентября.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства отметил, что Вашингтон не представил никаких доказательств существования угрозы национальной безопасности США со стороны сервиса. В итоге Соединенные Штаты «злоупотребили властью и начали неоправданное давление на неамериканские компании».

Трамп потребовал продать TikTok компании из США до середины сентября
Политика
Дональд Трамп

Старший научный сотрудник Китайского центра им. Пола Цая в Йельской школе права Сэмм Сакс считает, что закрытие TikTok может создать «опасный прецедент, при котором правительство США, оправдываясь соображениями национальной безопасности, сможет вносить в черные списки компании, только исходя из страны происхождения».

NYT узнала о переговорах Microsoft по покупке доли в TikTok
Бизнес
Фото: Jens Kalaene / dpa / Global Look Press

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Американские власти утверждают, что сервис TikTok, принадлежащий китайской компании ByteDance, может передавать конфиденциальные данные американцев властям КНР. С июля официальные лица США говорят о возможном закрытии доступа к приложению на территории страны. 1 августа об этом заявил Трамп.

Bloomberg сообщил, что таким образом президент пытается вынудить владельцев приложения отказаться от своей доли в пользу американских компаний. New York Times написала, что переговоры о покупке TikTok ведет Microsoft.

Позже стало известно, что с потенциальной сделкой возникли проблемы из-за высказываний Трампа. После требования президента продать TikTok американской компании до 15 сентября в Microsoft заявили, что договорятся с ByteDance о покупке сервиса до указанной даты.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Китай, США, TikTok
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