США потребовали отстранить Дерипаску от принятия решений в группе ГАЗ

Согласно данным списка аффилированных лиц группы ГАЗ на 31 декабря 2018 года, 65,6% ее акций принадлежали холдингу «Русские машины» Олега Дерипаски. Владельцы оставшихся 34,4% не раскрывались. С тех пор группа перестала публиковать данные об аффилированных лицах.
Акционерная структура «Русских машин» и ГАЗа закольцована. Согласно данным СПАРК, «Русские машины» сейчас принадлежат кипрской компании Consultrend Enterprises. Один из акционеров Consultrend Enterprise — «дочка» «Русских машин» — нижегородская «Аритера», следует из данных кипрского реестра.
РБК направил запрос в пресс-службу Минфина США, представитель ГАЗа отказался от комментариев.
Новая лицензия позволяет ГАЗу вести обычную деятельность, как было до введения санкций. В частности, компании разрешены операции импорта-экспорта с контрагентами из США и других стран, заключение новых контрактов, создание совместных предприятий, выплата и получение дивидендов и других выплат, причитающихся или требуемых от компании.
Обновленная лицензия в отношении группы ГАЗ — это «очень значимое расширение предыдущих генеральных лицензий, что является необычной тактикой», сказал РБК бывший старший советник OFAC (санкционное ведомство Минфина США) Брайан О’Тул. Он видит два варианта трактования такого решения американского регулятора. Первое — это может быть промежуточным шагом на пути к снятию санкций с ГАЗа в обмен на готовящееся прекращение контроля или влияния со стороны Дерипаски. Второй вариант может подразумевать, что бизнесмен по какой-то причине не в состоянии полностью отказаться от контроля над группой ГАЗ, и это решение Минфина США — «наилучшее из возможных», продолжает О’Тул: «Все заблокированные средства компании остаются заблокированными, но большинство сделок с ГАЗом становятся разрешенными». Если речь идет о продаже доли Дерипаски или потере контроля над группой, «это разумный вариант», говорит эксперт. Но если речь идет о втором варианте, «это не выглядит хорошим решением, и значительная часть конгресса США, вероятно, будет недовольна таким исходом», добавил он.
«Учитывая важность предоставления отсрочки для вступления в силу санкций, можно предположить, что группа ГАЗ выполнит как минимум часть требований Минфина США», — предполагает партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «Можно ли назвать новую лицензию шагом на пути к исключению из санкционного списка — вопрос неоднозначный. С одной стороны, примечательно, что Минфин США вообще идет на уступки; с другой стороны, его требования очень сложно назвать мягкими и легко реализуемыми», — добавил он.
Как Дерипаска добивался отмены санкций США
Для отмены санкций в отношении двух других компаний Дерипаски — En+ Group и UC Rusal — бизнесмену пришлось в январе 2019 года снизить долю ниже контроля. В числе условий для снятия ограничений было также включение независимых директоров в совет директоров и строгий аудит работы компании.
Среди вариантов для вывода группы ГАЗ из-под санкций также обсуждался отказ Дерипаски от контроля — путем частичной национализации или продажи доли немецкому концерну Volkswagen Group. Но уже в январе 2020-го бизнесмен признал, что переговоры зашли в тупик. «В США все обеспокоены импичментом, новыми выборами. Они не хотят говорить ни о чем, что связано с этим процессом. Это будет тяжелый год для группы ГАЗ, очень тяжелый год», — рассказывал Дерипаска в интервью Bloomberg TV. Он тогда отметил, что продажа актива не решит проблему: «Нужно снять санкции. Кто купит предприятие под санкциями?»
В марте 2019 года Дерипаска подал иск в суд в Вашингтоне против Минфина США из-за санкций, рассмотрение этого иска продолжается уже около года.
Группа ГАЗ входит в список системообразующих компаний, которые могут рассчитывать на льготные кредиты на пополнение оборотного капитала, против них нельзя возбуждать процедуру банкротства, государство следит за их финансово-экономическим состоянием. Компания также обсуждает с российским правительством программу импортозамещения автокомпонентов стоимостью 240 млрд руб. РБК направил запрос в пресс-службу Минпромторга о том, сможет ли ГАЗ рассчитывать на поддержку российского правительства, направляя отчеты в Минфин США.