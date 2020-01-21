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Бизнес ,  
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Дерипаска похвалил реформы Трампа и раскритиковал российский ЦБ

Бизнесмен Олег Дерипаска, находящийся под санкциями США, похвалил президента Дональда Трампа за реформы в экономике и социальной сфере. При этом он раскритиковал политику российского Центробанка
Олег Дерипаска (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Бизнесмен Олег Дерипаска, послушав выступление президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который стартовал во вторник, 21 января, заявил о превосходстве его экономической и социальной политики над действиями российского Центробанка. Своими впечатлениями миллиардер, почти два года находящийся под санкциями США, поделился в своем Telegram-канале.

Основную часть выступления в Давосе Трамп посвятил рассказу о росте американской экономики. По его словам, со времени его избрания в конце 2016 года в США было создано 7 млн рабочих мест, хотя прогноз обещал 2 млн. Сейчас уровень безработицы в стране — 3,5%, это самый низкий показатель почти за 50 лет.

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«Тут же вспоминается наш ЦБ, который за аналогичный срок может похвастаться уничтожением 2,5 млн рабочих мест с закрытием предприятий и сокращением условий для их развития в целом», — возмущается Дерипаска. Он также привел слова Трампа об удвоении налоговых льгот для детей, которые получат порядка 40 млн американских семей, и выводе из бедности 650 тыс. матерей-одиночек и 1 млн детей. «Как говорится, no comment», — отметил Дерипаска. РБК направил запрос представителю ЦБ.

Дерипаска впервые после попадания в санкционный список США в апреле 2018 года присутствует на форуме в Давосе. А выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2019 года, он также обвинил в недостаточно высоких темпах экономического роста в России политику ЦБ. По его словам, ЦБ не оправдал себя в качестве мегарегулятора, не сумев добиться ускорения экономического роста за последние шесть лет. «Мегарегулятор консолидировал отрасль, что привело к росту процентных ставок. Если в мире платят за передачу денег 1,25% (базовая ставка. — РБК), то у нас — 6,5% при завышенной ставке», — объяснял он. Выход из этой проблемы — разделение ЦБ.

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Минфин США внес Дерипаску вместе с его крупнейшими компаниями (UC Rusal, En+, «ЕвроСибЭнерго», группа «ГАЗ» и проч.) в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals) в апреле 2018 года. Но в начале 2019 года ведомство согласилось снять санкции с UC Rusal и En+ с условием снижения в них доли Дерипаски ниже контроля, оставив самого бизнесмена в списке SDN. С тех пор он подает ходатайства в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США о снятии с него санкций. Последнее прошение об отмене санкций «в административном порядке» было подано 27 июня 2019 года.

Регламенты OFAC предусматривают возможность для лица, внесенного в санкционный список, ходатайствовать в управление о пересмотре это решения. Основаниями для отмены санкций могут быть «положительное изменение поведения», неактуальность причины, по которой санкции были введены, или фактическая ошибка OFAC. Однако решения об отмене санкций OFAC по просьбам подсанкционных лиц принимаются крайне редко.

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: Олег Дерипаска, Дональд Трамп, Центробанк
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