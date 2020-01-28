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Экономика ,  
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Счетная палата раскритиковала работу ЦБ по развитию финансового рынка

Программа Банка России по развитию финансовых рынков не принесла ожидаемых результатов. К такому выводу пришли в Счетной палате (СП), сообщает «Российская газета».

СП исследовала две программы Центробанка по основным направлениям развития финансового рынка на 2016-2018 годы и на 2019-2021 годы. Надзорный орган обратил внимание, что программы преследуют три основные цели, и только одна из них связана с развитием собственного финансового рынка.

Две другие задачи нацелены на увеличение вклада финансового сектора в решение социально-экономических проблем страны — например, обеспечение экономического роста и улучшение качества жизни граждан. В СП подчеркнули, что регуляторы в развитых странах ставят перед собой более прикладные задачи.

Также в Счетной палате подсчитали, что в проверяемый период значительно уменьшилось число финансовых институтов — в отдельных секторах сокращение было в полтора-два раза. Отмечены несоответствие страховой отрасли уровню экономического развития страны и низкие темпы роста в банковской сфере.

В конце отчета СП рекомендует конкретизировать функции Центробанка и наладить взаимодействие регулятора с правительством при разработке политики развития финрынка.

В Центробанке в ответ на критику Счетной палаты заявили, что сокращение числа участников финансового рынка — в том числе, банков и других кредитных организаций — является мировым трендом.

ЦБ отметил, что с рынка уходят недобросовестные и неустойчивые участники, которые практически не влияют на сектор. В целом регулятор считает, что взаимодействие Банка России и кабмина налажено эффективно.

Ранее в январе мэр Москвы Сергей Собянин предложил выделить в отчетах Счетной палаты специальный раздел для похвалы. «Можно пожелать вам в будущем помимо разделов критики... сделать маленький раздел, где сказать людям, которых вы проверяете: «Спасибо большое, все-таки вы что-то там сделали», — сказал Собянин на заседании коллегии СП.

Теги: Счетная палата, Центробанк, финансовый рынок
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