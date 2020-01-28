Счетная палата раскритиковала работу ЦБ по развитию финансового рынка

Программа Банка России по развитию финансовых рынков не принесла ожидаемых результатов. К такому выводу пришли в Счетной палате (СП), сообщает «Российская газета».

СП исследовала две программы Центробанка по основным направлениям развития финансового рынка на 2016-2018 годы и на 2019-2021 годы. Надзорный орган обратил внимание, что программы преследуют три основные цели, и только одна из них связана с развитием собственного финансового рынка.

Две другие задачи нацелены на увеличение вклада финансового сектора в решение социально-экономических проблем страны — например, обеспечение экономического роста и улучшение качества жизни граждан. В СП подчеркнули, что регуляторы в развитых странах ставят перед собой более прикладные задачи.

Также в Счетной палате подсчитали, что в проверяемый период значительно уменьшилось число финансовых институтов — в отдельных секторах сокращение было в полтора-два раза. Отмечены несоответствие страховой отрасли уровню экономического развития страны и низкие темпы роста в банковской сфере.

В конце отчета СП рекомендует конкретизировать функции Центробанка и наладить взаимодействие регулятора с правительством при разработке политики развития финрынка.