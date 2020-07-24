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Дерипаска предложил ЦБ прекратить «танцы с бубном»

Дерипаска в очередной раз выступил с критикой в отношении Центробанка, снизившего сегодня ключевую ставку до 4,25%. Этого, по мнению миллиардера, недостаточно: экономике нужны еще более дешевые кредиты
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Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: oleg.deripaska / Instagram)

Миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале прокомментировал решение Центробанка о снижении ключевой ставки до 4,25%. По его мнению, регулятор должен перейти к публикации банковских ставок отдельно для каждого сектора экономики.

«Неужели ЦБ до сих пор неясно, что никому не интересны его ритуальные танцы с бубнами и рассказы о каких-то мифических сложностях вокруг ключевой ставки? ЦБ должен начинать публикацию конечных банковских ставок для основных кредитных продуктов в российской экономике. Важно объяснить конечные ставки по ключевым продуктам для населения и промышленности, оказавшихся в ловушке ограничений банков-ростовщиков с их страхованием и комиссиями», — написал миллиардер (Forbes в режиме реального времени оценивает состояние Дерипаски в $3 млрд).

По мнению Дерипаски, сейчас тот уровень ставок, под которые банки выдают ипотечные кредиты, кредитуют промышленность и сферу услуг, делает невозможным достижение национальных целей развития, определенных президентом. Дерипаска считает, что Центробанк должен обеспечить экономику большим объемом дешевых денег, выдаваемых под ставку в размере не более 4%. Всего, полагает он, для исполнения национального плана развития в ближайшие четыре года потребуется обеспечить экономику подобными кредитными средствами в объеме более 25 трлн руб.

При этом Дерипаска предлагает использовать китайскую модель кредитования. «Делать это надо так же, как это делает китайский ЦБ, — с использованием ресурсов местных банков. Также он должен обеспечить финансирование экологической модернизации в этот 16-летний период, а это еще более дешевые и длинные деньги», — пишет миллиардер.

ЦБ снизил ключевую ставку до нового исторического минимума
Финансы
Эльвира Набиуллина

Дерипаска ранее неоднократно выступал с критикой решений регулятора. В марте он резко отозвался о решении ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 6%, несмотря на отклонения от базового прогноза. Он заявил, что Центробанк «прямиком из космоса пробил дно в своем болотце, которое он бережно лепил последние четыре года на отрывках из учебников по макроэкономике 50-х и 60-х годов». По его мнению, регулятор неверно оценил ситуацию в экономике и не видит глубину кризиса. «Банк России либо не осознает глубину нарастающих проблем, либо пытается их скрыть», — написал тогда миллиардер.

Еще один заочный спор бизнесмена с Эльвирой Набиуллиной оказался связан с идеей о прямых выплатах населению в условиях кризиса. Дерипаска указывал на опыт США и Гонконга, где гражданам была оказана прямая материальная помощь. В то же время Набиуллина заявила, что необходимости в этом нет, поскольку у государства есть другие методы поддержки населения.

Дерипаска заявил о «пробившем дно в своем болотце» ЦБ
Финансы
Фото: Владислав Шатило / РБК

В сентябре 2019 года во время выступления на площадке Восточного экономического форума Дерипаска предложил лишить Центробанк статуса мегарегулятора, а полномочия по наблюдению за конкурентоспособностью банковского сектора передать Федеральной антимонопольной службе (ФАС). «Мегарегулятор консолидировал отрасль, что привело к росту процентных ставок. Если в мире платят за передачу денег 1,25%, то у нас — 6,5% при завышенной ставке», — объяснял он свою идею. ФАС с этим предложением не согласилась.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Олег Дерипаска, Центробанк, ключевая ставка
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