Дерипаска предложил ЦБ прекратить «танцы с бубном»

Дерипаска в очередной раз выступил с критикой в отношении Центробанка, снизившего сегодня ключевую ставку до 4,25%. Этого, по мнению миллиардера, недостаточно: экономике нужны еще более дешевые кредиты

Олег Дерипаска (Фото: oleg.deripaska / Instagram)

Миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале прокомментировал решение Центробанка о снижении ключевой ставки до 4,25%. По его мнению, регулятор должен перейти к публикации банковских ставок отдельно для каждого сектора экономики.

«Неужели ЦБ до сих пор неясно, что никому не интересны его ритуальные танцы с бубнами и рассказы о каких-то мифических сложностях вокруг ключевой ставки? ЦБ должен начинать публикацию конечных банковских ставок для основных кредитных продуктов в российской экономике. Важно объяснить конечные ставки по ключевым продуктам для населения и промышленности, оказавшихся в ловушке ограничений банков-ростовщиков с их страхованием и комиссиями», — написал миллиардер (Forbes в режиме реального времени оценивает состояние Дерипаски в $3 млрд).

По мнению Дерипаски, сейчас тот уровень ставок, под которые банки выдают ипотечные кредиты, кредитуют промышленность и сферу услуг, делает невозможным достижение национальных целей развития, определенных президентом. Дерипаска считает, что Центробанк должен обеспечить экономику большим объемом дешевых денег, выдаваемых под ставку в размере не более 4%. Всего, полагает он, для исполнения национального плана развития в ближайшие четыре года потребуется обеспечить экономику подобными кредитными средствами в объеме более 25 трлн руб.

При этом Дерипаска предлагает использовать китайскую модель кредитования. «Делать это надо так же, как это делает китайский ЦБ, — с использованием ресурсов местных банков. Также он должен обеспечить финансирование экологической модернизации в этот 16-летний период, а это еще более дешевые и длинные деньги», — пишет миллиардер.