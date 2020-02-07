Дерипаска счел новую ставку ЦБ «первой подножкой» правительству Мишустина

7 февраля Банк России в шестой раз подряд снизил ключевую ставку. Миллиардер Олег Дерипаска назвал это решение миной, заложенной под нацпроекты и программу борьбы с бедностью

Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Российский миллиардер Олег Дерипаска (Forbes оценивает его состояние в $4,5 млрд) вновь выступил с критикой действий Банка России. На этот раз бизнесмен раскритиковал решение регулятора о снижении ключевой ставки: 7 февраля ЦБ объявил об уменьшении ее значения до 6% годовых.

«ЦБ снизил ставку на 0,25%. Первая подножка правительству Мишустина», — прокомментировал решение ЦБ Дерипаска в своем Telegram-канале.

Миллиардер также сравнил решение о снижении ключевой ставки с «миной», заложенной ЦБ под национальные проекты и программу борьбы с бедностью.

«Грабеж Центральным банком промышленности и населения продолжается. Пристегните ремни», — добавил Дерипаска.

В преддверии заседания ЦБ бизнесмен указывал на необходимость снижения ключевой ставки «до адекватных глобальному тренду 4,5%, а не на очередные позорные 0,25%».