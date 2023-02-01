Цена на Urals в январе осталась ниже потолка на нефть

Средняя цена барреля российского сорта нефти Urals в январе 2023 года осталась ниже установленного лидерами G7 потолка $60. Публикуемый Минфином показатель используется при расчете налогов для российских нефтяных компаний

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Средняя цена на российскую нефть марки Urals в январе 2023 года составила $49,48 за баррель, что в 1,7 раза меньше, чем в январе прошлого года ($85,64 за баррель), сообщила пресс-служба Минфина.

Показатель также немного меньше декабрьской оценки ведомства, когда средняя цена Urals составила $50,47 за баррель. В середине января Минфин отчитывался о падении средней цены на российскую нефть ниже $50 за баррель.

Средний уровень цен российского сорта нефти Urals, который ежемесячно публикует Минфин, используется при расчете налогов для нефтяных компаний. В конце января президент России Владимир Путин поручил правительству разработать обновленную методику определения цен на нефть, чтобы учесть особенности их формирования в условиях санкционных ограничений и свести к минимуму «негативное влияние на доходы федерального бюджета».

Выполнить поручение кабмин должен к 1 марта. Тот же срок обозначен и в постановлении премьер-министра Михаила Мишустина, который поручил Минэнерго по согласованию с Минфином утвердить порядок мониторинга цен на экспортируемую из России нефть.

Средняя цена Urals уже два месяца находится ниже установленного западными странами нефтяного потолка $60 за баррель. Лимит был согласован в начале декабря странами G7, а также Евросоюзом и Австралией, позже его ввела Швейцария. До этого, в ноябре, средняя цена на российскую нефть, по оценке Минфина, составляла $66,47 за баррель.

В ответ на введение потолка президент России Владимир Путин в конце декабря запретил продажу нефти лицам и компаниям, которые при заключении контрактов предусматривают такой лимит. Запрет будет действовать пять месяцев — с 1 февраля по 1 июля. Документ предполагает исключения только в случае «специального решения» президента.