На одном из крупнейших НПЗ России произошел пожар

Более сотни сотрудников МЧС локализовали пожар на предприятии «Роснефти» АНХК, входящим в десятку крупнейших российских НПЗ. Площадь пожара составила более 200 кв. м

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На промышленной площадке «Ангарской нефтехимической компания» (АНХК) произошел пожар, огонь распространился по технологической установке теплообменника, сообщили в управлении МЧС по Иркутской области.

Сообщение о возгорании поступило в ведомство в 09:05 (4:05 мск), когда пожарные прибыли на место, площадь пожара составляла 200 кв. м. К 10:12 распространение огня локализовали, к тому времени он распространился на 250 кв. м, рассказал глава региона Игорь Кобзев. МЧС задействовало 104 человека и 25 единиц техники, никто не пострадал.

«Поступление материалов в установку перекрыто, происходит дальнейшее выгорание оставшегося горючего», — отметили в ведомстве.

Региональная прокуратура взяла на контроль ход проверки произошедшего и законность принятых решений.

АНХК является дочерней компанией «Роснефти» с 2007 года и входит в десятку крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России, сказано на сайте компании. Ежегодно на предприятии перерабатывается около 9 млн т нефти, оно выпускает более 200 наименований продукции: автомобильные бензины, топливо для реактивных двигателей, химическую продукцию и др.