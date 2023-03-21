СК провел обыски у блогера Саши Митрошиной по делу о неуплате налогов
Управление СК по Москве завело дело против блогера Александры Митрошиной по подозрению в уклонении от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК), по месту ее прописки прошли обыски. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба ведомства.
Следствие полагает, что Митрошина с октября 2020 года по май 2022-го, когда использовала упрощенную систему налогообложения, получила от продажи курсов по самообразованию больший доход, чем было предусмотрено лимитом. Она при этом не перешла на общую систему налогообложения и не стала платить предусмотренные в таком случае налоговым кодексом НДФЛ и НДС, а использовала контролируемые и аффилированные с ней ИП для перевода средств, полагают в СК.
«Тем самым Александра Митрошина уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 120 млн руб.», — следует из данных ведомства.
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