Блиновская признала вину по делу об уклонении от уплаты налогов

Блиновская полностью признала свою вину, сообщил СК. Накануне ее задержали на подъезде к границе с Белоруссией. Автора «марафонов желаний» обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 918 млн руб.

Елена Блиновская (Фото: sledcom_press / Telegram)

Блогер Елена Блиновская, которую накануне задержали близ границы с Белоруссией по делу об уклонении от уплаты налогов, полностью признала вину, сообщил СК.

«В ходе допроса Елена Блиновская раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину», — сообщило ведомство в телеграм-канале.

В СК добавили, что будут выяснять, кто «осведомил обвиняемую об охраняемой законом следственной тайне».

СК намерен просить Пресненский суд Москвы избрать ей меру пресечения, «связанную с ограничением свободы».

Блиновскую задержали утром 27 апреля на пункте пропуска Красная Горка в Смоленской области при попытке пересечь границу с Белоруссией. При себе у блогера были билеты на рейс в Ташкент, сообщило МВД. По словам источника «Известий», в сторону Белоруссии Блиновская направилась после того, как ее предупредили о возможном задержании в аэропорту.

Блогера обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств в особо крупном размере. Как считает СК, Блиновская раздробила свой бизнес на аффилированные организации и ИП, чтобы платить налоги по упрощенной системе налогообложения, которая, за рядом исключений, освобождает от уплаты НДФЛ и НДС. Ущерб государству с 2019 по 2021 год составил более 918 млн руб., сообщил СК.

Помимо уклонения от уплаты налогов, Блиновскую обвиняют в отмывании 43 млн руб., на которые она купила автомобиль, который потом перешел в собственность ее мужа, оборудование для его фирмы и товары для фирмы сестры супруга, выступление музыканта и проведение праздника.

У Блиновской более 5 млн подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Она известна как автор «марафонов желаний» — курса лекций и практических занятий по личностному росту. Первый такой «марафон» блогер запустила в 2015 году. С того времени в проекте поучаствовали около 150 тыс. человек, что принесло Блиновской несколько сотен миллионов выручки, писал Forbes в 2021 году.

Позже вдобавок в «марафонам желаний» Блиновская запустила тренинги по финансовому благополучию и отношениям. К бизнесу подключился ее муж Алексей Блиновский. По делу он проходит в качестве свидетеля.

Дело против Блиновской стало третьим по счету делом против крупных блогеров об уклонении от уплаты налогов. Этой весной дела возбудили против Александры Митрошиной и блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужа.