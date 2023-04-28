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Блиновская признала вину по делу об уклонении от уплаты налогов

Блогер Елена Блиновская признала вину по делу об уклонении от уплаты налогов
Блиновская полностью признала свою вину, сообщил СК. Накануне ее задержали на подъезде к границе с Белоруссией. Автора «марафонов желаний» обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 918 млн руб.
Елена Блиновская
Елена Блиновская (Фото: sledcom_press / Telegram)

Блогер Елена Блиновская, которую накануне задержали близ границы с Белоруссией по делу об уклонении от уплаты налогов, полностью признала вину, сообщил СК.

«В ходе допроса Елена Блиновская раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину», — сообщило ведомство в телеграм-канале.

В СК добавили, что будут выяснять, кто «осведомил обвиняемую об охраняемой законом следственной тайне».

СК намерен просить Пресненский суд Москвы избрать ей меру пресечения, «связанную с ограничением свободы».

Блиновскую задержали утром 27 апреля на пункте пропуска Красная Горка в Смоленской области при попытке пересечь границу с Белоруссией. При себе у блогера были билеты на рейс в Ташкент, сообщило МВД. По словам источника «Известий», в сторону Белоруссии Блиновская направилась после того, как ее предупредили о возможном задержании в аэропорту.

Блогера обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств в особо крупном размере. Как считает СК, Блиновская раздробила свой бизнес на аффилированные организации и ИП, чтобы платить налоги по упрощенной системе налогообложения, которая, за рядом исключений, освобождает от уплаты НДФЛ и НДС. Ущерб государству с 2019 по 2021 год составил более 918 млн руб., сообщил СК.

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Помимо уклонения от уплаты налогов, Блиновскую обвиняют в отмывании 43 млн руб., на которые она купила автомобиль, который потом перешел в собственность ее мужа, оборудование для его фирмы и товары для фирмы сестры супруга, выступление музыканта и проведение праздника.

У Блиновской более 5 млн подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Она известна как автор «марафонов желаний» — курса лекций и практических занятий по личностному росту. Первый такой «марафон» блогер запустила в 2015 году. С того времени в проекте поучаствовали около 150 тыс. человек, что принесло Блиновской несколько сотен миллионов выручки, писал Forbes в 2021 году.

Позже вдобавок в «марафонам желаний» Блиновская запустила тренинги по финансовому благополучию и отношениям. К бизнесу подключился ее муж Алексей Блиновский. По делу он проходит в качестве свидетеля.

Дело против Блиновской стало третьим по счету делом против крупных блогеров об уклонении от уплаты налогов. Этой весной дела возбудили против Александры Митрошиной и блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужа.

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова, Юлия Волкова Юлия Волкова
Елена Блиновская блогеры уклонение от уплаты налогов признание вины СК
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