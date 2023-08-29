branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 29 августа
EUR ЦБ: 103,24 (+0,98) Инвестиции, 28 авг, 19:03 Курс доллара на 29 августа
USD ЦБ: 95,47 (+0,76) Инвестиции, 28 авг, 19:03
В мэрии сообщили об импортозамещении систем пожарной сигнализации в метро Город, 13:14
В Москве пропала чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Спорт, 13:10
Роботы, камыш и колобки: какие технологии применяют для очистки водоемов 13:10
Sky узнал о переходе защитника «Динамо» в итальянский клуб Спорт, 12:56
Акции ОАК взлетели на 45% на фоне полета импортозамещенного «Суперджета» Инвестиции, 12:55
Какую роль сыграет палладий в экономике будущего Тренды, 12:54
Что почитать из новинок московской книжной ярмарки Экономика образования, 12:54
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Офсетные контракты с государством: в чем выгода для компаний Pro, 12:50
Пристройка к загородному дому: как сделать и зарегистрировать Недвижимость, 12:47
Колосков ответил критикам Абаскаля после серии неудач «Спартака» Спорт, 12:46
Вокзалы и поезда запретят посещать в одежде со «зловонным запахом» Общество, 12:45
Костомаров предупредил о собирающих деньги от его имени телеграм-каналах Спорт, 12:42
Российский истребитель сбил украинский дрон над Черным морем Политика, 12:40
Пострадавшим клиентам биржи FTX пришла фейковая рассылка о выводе средств Крипто, 12:40
Дело инстаблогеров ,  
0 

Дело блогера Лерчек и ее мужа передали в центральный аппарат СК

Дело блогера Лерчек и ее мужа передали в центральный аппарат СК из-за размера ущерба
Сюжет
Дело инстаблогеров
Валерия Чекалина (Лерчек) и ее адвокат Константин Третьяков
Валерия Чекалина (Лерчек) и ее адвокат Константин Третьяков (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Дальнейшим расследованием дела блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужа Артема будет заниматься центральный аппарат Следственного комитета, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Решение принято из-за большого размера ущерба, который фигурирует в деле.

«Дело Чекалиных передали из ГСУ СК по Москве в центральный аппарат СК. Это произошло из-за крупной суммы ущерба», — сказал собеседник агентства. Лерчек обвиняют в неуплате государству 300 млн руб. и отмывании 130 млн руб.

Телеграм-канал Mash писал, что расследованием занимается следователь, который вел дело о хищениях на космодроме Восточный.

По данным следствия, Чекалина с июля 2020 года по июль 2022 года, будучи индивидуальным предпринимателем, использовала систему упрощенного налогообложения, хотя ее доход превышал допустимый лимит в 150 млн руб. в год. Получая доход от фитнес-марафонов онлайн, она привлекала в качестве пособников мужа и других родственников. Чекалина не уплатила государству 300 млн руб., считают следователи.

В марте 2023 года против Лерчек и ее мужа возбудили дело по ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК России (уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица). Статья предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

Позднее паре предъявили обвинение в отмывании денег. Следствие считает, что в апреле 2021 года Чекалины отмыли более 130 млн руб., купив на них доллары. В мае суд арестовал более 311 млн руб. по делу блогеров. В том же месяце их адвокат сообщил, что они выплатили все долги по налогам.

Теги
уголовное дело центральный аппарат блогеры Лерчек налоги
Материалы по теме
Суд отказался переводить Лерчек под домашний арест
Общество
Прокуратура обжаловала отказ суда от домашнего ареста для блогера Лерчек
Общество
СК потребовал отправить блогера Лерчек под арест после видео из ресторана
Общество