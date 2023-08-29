Дело блогера Лерчек и ее мужа передали в центральный аппарат СК

Валерия Чекалина (Лерчек) и ее адвокат Константин Третьяков (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Дальнейшим расследованием дела блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужа Артема будет заниматься центральный аппарат Следственного комитета, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Решение принято из-за большого размера ущерба, который фигурирует в деле.

«Дело Чекалиных передали из ГСУ СК по Москве в центральный аппарат СК. Это произошло из-за крупной суммы ущерба», — сказал собеседник агентства. Лерчек обвиняют в неуплате государству 300 млн руб. и отмывании 130 млн руб.

Телеграм-канал Mash писал, что расследованием занимается следователь, который вел дело о хищениях на космодроме Восточный.

По данным следствия, Чекалина с июля 2020 года по июль 2022 года, будучи индивидуальным предпринимателем, использовала систему упрощенного налогообложения, хотя ее доход превышал допустимый лимит в 150 млн руб. в год. Получая доход от фитнес-марафонов онлайн, она привлекала в качестве пособников мужа и других родственников. Чекалина не уплатила государству 300 млн руб., считают следователи.

В марте 2023 года против Лерчек и ее мужа возбудили дело по ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК России (уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица). Статья предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

Позднее паре предъявили обвинение в отмывании денег. Следствие считает, что в апреле 2021 года Чекалины отмыли более 130 млн руб., купив на них доллары. В мае суд арестовал более 311 млн руб. по делу блогеров. В том же месяце их адвокат сообщил, что они выплатили все долги по налогам.