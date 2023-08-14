Суд отказался переводить Лерчек под домашний арест

Валерия Чекалина (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) не будет переведена под домашний арест, а останется под мерой пресечения в виде запрета определенных действий. К такому решению пришел Мосгорсуд, сообщает ТАСС.

Ужесточить содержание и перевести Валерию Чекалину под домашний арест ранее просила прокуратура. Ее супруга, Александра Чекалина, суд также не стал арестовывать.

Ранее с подобным ходатайством обращалось следствие в Пресненский районный суд. По мнению следователей, супруги Чекалины «неоднократно нарушали» ограничения, которые вводили для них. В частности, они опосредованно использовали интернет, общались со свидетелями по уголовному делу, сообщал Следственный комитет. Незадолго до обращения СК в Сети появлялось видео, которое, как утверждалось, было снято в ресторане на Патриарших прудах за несколько минут до момента, когда Лерчек, по решению суда, нужно было быть дома. Передвижения Валерии Чекалиной суд не ограничивал, предписав только ночевать дома.

Против Лерчек и ее мужа в марте было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК России (уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица). По этой статье им грозит до трех лет лишения свободы. Следователи полагают, что Чекалина два года — с июля 2020 года по июль 2022 года использовала систему упрощенного налогообложения, будучи индивидуальным предпринимателем. При этом ее доход превысил допустимый лимит в 150 млн руб., а на общую систему она после этого не перешла. Сумму неуплаченных налогов следователи оценили в 300 млн руб.