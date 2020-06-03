Онлайн-сервис по поиску попутчиков BlaBlaCar возобновил работу в России, в том числе автобусные перевозки. В качестве меры безопасности забронировать в автомобиле можно будет максимум четыре места вместо пяти

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Французский сервис по поиску попутчиков при поездках на автомобиле BlaBlaCar 3 июня возобновляет работу в России, сообщили РБК в его пресс-службе.

«В связи с поэтапной отменой ограничений на передвижение общественного транспорта между регионами России BlaBlaCar возобновляет свою работу, но внедряет дополнительные меры безопасности», — говорится в сообщении компании.

В качестве новой меры BlaBlaCar уменьшил число мест для бронирования с пяти до четырех. В сервисе также появится опция, предусматривающая только одного пассажира на заднем сиденье.

Кроме того, по мере снятия ограничений на передвижение общественного транспорта в разных регионах России через платформу BlaBlaCar вновь смогут продавать билеты официальные перевозчики. Таким образом, сервис возобновляет и автобусные поездки. Все попутчики должны будут носить защитные маски и перчатки.