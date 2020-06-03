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BlaBlaCar возобновил работу в России

Онлайн-сервис по поиску попутчиков BlaBlaCar возобновил работу в России, в том числе автобусные перевозки. В качестве меры безопасности забронировать в автомобиле можно будет максимум четыре места вместо пяти
Фото: Haytham Pictures / ТАСС
Фото: Haytham Pictures / ТАСС

Французский сервис по поиску попутчиков при поездках на автомобиле BlaBlaCar 3 июня возобновляет работу в России, сообщили РБК в его пресс-службе.

«В связи с поэтапной отменой ограничений на передвижение общественного транспорта между регионами России BlaBlaCar возобновляет свою работу, но внедряет дополнительные меры безопасности», — говорится в сообщении компании.

В качестве новой меры BlaBlaCar уменьшил число мест для бронирования с пяти до четырех. В сервисе также появится опция, предусматривающая только одного пассажира на заднем сиденье.

Кроме того, по мере снятия ограничений на передвижение общественного транспорта в разных регионах России через платформу BlaBlaCar вновь смогут продавать билеты официальные перевозчики. Таким образом, сервис возобновляет и автобусные поездки. Все попутчики должны будут носить защитные маски и перчатки.

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Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Первым регионом, власти которого на фоне распространения коронавируса приостановили работу всего общественного транспорта, в конце марта стала Карелия. До 1 июня жители республики могли воспользоваться только такси, а работодателям региона поручили организовать транспорт для сотрудников. Позднее ограничения на передвижение общественного транспорта были введены и в ряде других российских регионов. Чечня, в частности, и вовсе закрыла границы на въезд.

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В России у BlaBlaCar, по его данным, более 25 млн пользователей. На фоне введения ограничений в конце марта сервис приостановил работу в стране.

Помимо онлайн-сервиса по поиску автомобильных попутчиков под ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, попал и сервис каршеринга. В Москве его работу приостанавливали более чем на месяц — с 13 апреля по 25 мая. Сейчас автомобиль можно арендовать не менее чем на пять дней, а для передвижения по городу у клиента должен быть цифровой пропуск.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Виктория Полякова, Анна Балашова
Теги: BlaBlaCar, коронавирус
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