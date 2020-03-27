BlaBlaCar приостанавливает работу в России из-за коронавируса

Николас Брюссон (Фото: blablacar.ru / Facebook)

Французский сервис по поиску попутчиков при поездках не автомобиле BlaBlaCar приостанавливает работу в России на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, говорится в сообщении, поступившем в РБК.

«В ночь с 29 на 30 марта компания приостановит работу платформы на территории всей России до дальнейшего уведомления», — уточняется в сообщении.

У BlaBlaCar в России более 25 млн пользователей, однако пандемия нового коронавируса не время для поездок, заявил глава компании Николас Брюссон.

Ранее сервис уже призвал клиентов отказаться ото всех совместных поездок, в том числе с использованием BlaBlaCar. Тогда компания заявила о продолжении работы, несмотря на угрозу коронавируса, чтобы сохранить возможность совершать необходимые поездки.

Сегодня BlaBlaCar доступен в 22 странах мира. В России сервис работает с 2014 года.