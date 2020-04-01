Кадыров объявил о закрытии границ Чечни на въезд и выезд

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Оперативный штаб по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Чеченской Республики принял решение с 5 апреля полностью закрыть границы региона.

Как сообщает телекомпания «Грозный», глава республики Рамзан Кадыров призвал жителей региона вернуться в Чечню, поскольку после 5 апреля люди не смогут ни въехать в республику, ни выехать из нее.

Кадыров сообщил о возможных исключениях из нового правила. Так, допускается транспортировка тяжелобольного в другой регион в случае острой необходимости. Помимо этого ограничения не коснутся транспортных перевозок продовольствия и медикаментов.

РБК направил запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову о том, как Кремль относится к такому решению и есть ли у регионов право закрывать границы с другими регионами.

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