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Падение цен на нефть ,  
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В Баку назвали дату первой встречи министров ОПЕК+ после развала сделки

Встреча пройдет 6 апреля в формате видеоконференции, участники обсудят новую декларацию о сотрудничестве
Фото: David McNew / Getty Images

Встреча министров в рамках ОПЕК+ состоится 6 апреля в формате видеоконференции. Об этом сообщает Министерство энергетики Азербайджана.

В заявлении ведомства отмечается, что Баку получил приглашение на встречу, ее целью станет стабилизация рынка нефти. Участники обсудят новую декларацию о сотрудничестве.

РБК направил запрос в Минэнерго России.

Трамп заявил о начале переговоров Москвы и Эр-Рияда по нефти
Бизнес

Ранее провести срочную встречу ОПЕК+ предложила Саудовская Аравия, чтобы прийти к соглашению о балансировке рынка. В тот же день президент США Дональд Трамп рассказал о прошедших телефонных переговорах между президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Он также выразил уверенность, что Москва и Эр-Рияд сократят объемы добычи нефти на 10–15 млн барр./сутки. В Кремле информацию о разговоре Путина с саудовским принцем опровергли.

Соглашение об ограничении добычи между странами ОПЕК+, куда входила Россия, утратило силу 1 апреля. Стороны не смогли договориться о продлении договора: Саудовская Аравия предложила дополнительно сократить добычу, а Россия выступила за сохранение действовавших условий (сокращение на 1,7 млн барр./сутки). В результате 9 марта цены на нефть обрушились: стоимость Brent опускалась почти до $31, а WTI — ниже $30 за баррель. 30 марта Brent опустилась ниже $23 за баррель. С начала года она упала в цене в три с лишним раза (8 января торговалась около $72 за баррель). На торгах 3 апреля стоимость барреля Brent с поставкой в июне по состоянию на 10:45 мск составила $30,84.

Новак исключил проблему отрицательных цен на нефть для России
Экономика

После срыва сделки Саудовская Аравия заявила, что нарастит добычу до 13 млн барр./сутки. Bloomberg также писал, что Эр-Рияд может утроить поставки нефти в Европу «с огромной скидкой», по $25 за баррель. Россия, в свою очередь, наращивать добычу не собирается, говорил министр энергетики Александр Новак.

Автор: Наталия Анисимова
При участии: Людмила Подобедова
Теги: нефть, ОПЕК+
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