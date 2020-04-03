В Баку назвали дату первой встречи министров ОПЕК+ после развала сделки

Соглашение об ограничении добычи между странами ОПЕК+, куда входила Россия, утратило силу 1 апреля. Стороны не смогли договориться о продлении договора: Саудовская Аравия предложила дополнительно сократить добычу, а Россия выступила за сохранение действовавших условий (сокращение на 1,7 млн барр./сутки). В результате 9 марта цены на нефть обрушились: стоимость Brent опускалась почти до $31, а WTI — ниже $30 за баррель. 30 марта Brent опустилась ниже $23 за баррель. С начала года она упала в цене в три с лишним раза (8 января торговалась около $72 за баррель). На торгах 3 апреля стоимость барреля Brent с поставкой в июне по состоянию на 10:45 мск составила $30,84.

Новак исключил проблему отрицательных цен на нефть для России Экономика

После срыва сделки Саудовская Аравия заявила, что нарастит добычу до 13 млн барр./сутки. Bloomberg также писал, что Эр-Рияд может утроить поставки нефти в Европу «с огромной скидкой», по $25 за баррель. Россия, в свою очередь, наращивать добычу не собирается, говорил министр энергетики Александр Новак.