Трамп заявил о переговорах России и саудитов по добыче нефти

По словам лидера США, Путин уже поговорил с кронпринцем Саудовской Аравии, и теперь Трамп надеется на то, что две страны сократят объемы добычи нефти на 10–15 млн барр./сутки. В Кремле заявили, что Путин с кронпринцем не говорил

Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил со «своим другом», наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом, который, по словам Трампа, поговорил с президентом России Владимиром Путиным.

«Я надеюсь и ожидаю, что они сократят [добычу нефти] примерно на 10 млн барр. [в сутки] или, возможно, больше, что — если это случится — будет прекрасно для нефтяной и газовой индустрии», — написал Трамп на своей странице в сети Twitter.

В следующей записи Трамп уточнил, что сокращение может составить 15 млн барр./сутки. Ранее Saudi Aramco объявила о планах увеличить поставки на рынок с 1 апреля до 12,3 млн барр., Россия добывает примерно 11,5 млн барр./сутки. Таким образом, если верить Трампу, две страны должны сократить свою совокупную добычу почти на 40%.

В Кремле «РИА Новости» заявили, что разговора Путина с аль Саудом не было. «Нет. Не было такого разговора», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.