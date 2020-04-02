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Трамп заявил о переговорах России и саудитов по добыче нефти

По словам лидера США, Путин уже поговорил с кронпринцем Саудовской Аравии, и теперь Трамп надеется на то, что две страны сократят объемы добычи нефти на 10–15 млн барр./сутки. В Кремле заявили, что Путин с кронпринцем не говорил
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Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил со «своим другом», наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом, который, по словам Трампа, поговорил с президентом России Владимиром Путиным.

«Я надеюсь и ожидаю, что они сократят [добычу нефти] примерно на 10 млн барр. [в сутки] или, возможно, больше, что — если это случится — будет прекрасно для нефтяной и газовой индустрии», — написал Трамп на своей странице в сети Twitter.

В следующей записи Трамп уточнил, что сокращение может составить 15 млн барр./сутки. Ранее Saudi Aramco объявила о планах увеличить поставки на рынок с 1 апреля до 12,3 млн барр., Россия добывает примерно 11,5 млн барр./сутки. Таким образом, если верить Трампу, две страны должны сократить свою совокупную добычу почти на 40%.

В Кремле «РИА Новости» заявили, что разговора Путина с аль Саудом не было. «Нет. Не было такого разговора», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

30 марта Путин говорил с Трампом по телефону. Пресс-служба Кремля тогда сообщала, что разговор состоялся по инициативе лидера США и в ходе беседы президенты обсудили состояние нефтяного рынка после резкого падения мировых цен на нефть.

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Сам Трамп в преддверии разговора с Путиным заявил в интервью Fox News, что Саудовская Аравия и Россия «сошли с ума» и он намерен обсудить с российским президентом эту проблему. Трамп отметил, что низкие цены на нефть, которые сложились на мировом рынке, «плохи для всех» и он также хотел бы их повышения, так как не желал бы уничтожения нефтяной отрасли США.

1 апреля Трамп заявил, что готов присоединиться к переговорам Саудовской Аравии и России о прекращении ценовой войны на нефтяном рынке и уже поговорил с лидером каждой из стран.

9 марта, после того как участникам соглашения ОПЕК+ не удалось договориться о продлении сделки, стоимость барреля нефти марки Brent рухнула на 24,1%, а 30 марта опустилась ниже $22. Менее чем за две недели баррель Brent упал в цене более чем на 40%, а с начала года — в три с лишним раза (8 января нефть торговалась около $72 за баррель).

В первой половине дня 2 апреля стоимость барреля Brent на международной бирже ICE варьировалась в диапазоне $25–27, однако после заявления Трампа подскочила до $35,99, что на 45,5% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Однако уже через несколько минут нефтяные котировки снова опустились ниже $30.

Автор: Евгений Калюков
Теги: нефть, Дональд Трамп, ОПЕК+
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