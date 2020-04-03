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Эр-Рияд после просьбы Трампа позвал Москву за стол переговоров

Смогут ли крупнейшие экспортеры поднять цены на нефть, если снизят добычу
Саудовская Аравия, начавшая ценовую войну с Россией в начале марта, заявила о готовности договориться о сокращении добычи нефти. Но анонсированное Трампом снижение на 10-15 млн барр. в день эксперты называют невозможным сценарием
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Фото: Hasan Jamali / AP

Спустя месяц после развала сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти в четверг, 2 апреля, Саудовская Аравия призвала созвать экстренную встречу участниц соглашения, в которое помимо стран картеля вошли Россия и другие крупные нефтедобывающие государства.

Это заявление — ответ на просьбу президента США Дональда Трампа и «друзей Америки» договориться о «справедливом» сокращении добычи и поддержать глобальную экономику в экстраординарных условиях, сообщило государственное агентство королевства SPA. Созыв встречи ОПЕК+ практически анонсировал на своей странице в Twitter Трамп. «Только что поговорил со своим другом Мохаммедом бен Салманом, наследным принцем Саудовской Аравии, который, в свою очередь, пообщался с российским президентом Владимиром Путиным. Жду и надеюсь, что они сократят [добычу] на 10 млн барр. [в сутки] и возможно значительно больше!». «Сокращение добычи может составить до 15 млн барр. Хорошие (даже великолепные) новости для всех», — написал он в следующем посте. В Кремле позднее заявили, что разговора Путина с саудовским принцем не было.

Почему Саудовская Аравия решила пойти на мировую

До сих пор Россия и Саудовская Аравия — два главных участника сделки ОПЕК+ занимали непримиримые позиции в вопросе о сокращении добычи нефти. В начале марта Эр-Рияд предложил из-за эпидемии короновируса в мире и падения спроса на сырье дополнительно сократить добычу на 1,5 млн барр. в сутки к уже действовавшему снижению, до 3,6 млн барр. в сутки. Россия же предлагала остаться на прежнем уровне сокращения поставок. После того как стороны не договорились, сделка ОПЕК+, дейcтвовавшая с начала 2017 года, развалилась, а Саудовская Аравия объявила ценовую войну, заявив о планах нарастить добычу более чем на 25%, до 12 млн барр. в стуки. В итоге нефтяные котировки обрушились более чем двое, опустившись ниже $25 за барр., что негативно повлияло на доходы бюджетов как России, так и Саудовской Аравии.

«Конечно, президент США обладает достаточным ресурсом, чтобы поговорить с президентом России и наследным принцем Саудовской Аравии, а этот разговор, в свою очередь, мог дать повод для созыва встречи ОПЕК+. Когда вмешивается самый влиятельный человек в мире, можно идти на переговоры, не теряя лица», — объясняет председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

Но вряд ли именно вмешательство Трампа стало основным фактором, который побудил королевство к созыву встречи: скорее, ни Саудовская Аравия, ни Россия, начиная конфликт, не ожидали, насколько глубоким будет кризис, считает эксперт.

Текущая ситуация на нефтяном рынке — худшая за всю его историю, указало Международное энергетическое агентство (International Energy Agency, IEA) в обзоре от 1 апреля. Нефтяные хранилища практически переполнены, в Канаде и США цены на нефть достигли однозначных значений, а в отдельных штатах США стали отрицательными. Падение спроса на топливо из-за остановки транспорта, вызванное распространением коронавируса, приведет к многочисленным закрытиям нефтеперерабатывающих заводов, следует из обзора IEA.

Видимо, все понимают, что надо решать вопрос сейчас, а не ждать, когда ситуация разрешится через болезненную трансформацию рынка, соглашается директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. Рынок, по его словам, изголодался по позитивным новостям, был очень сильно напуган разрывом сделки ОПЕК+, поэтому даже новость о встрече участников сделки воспринимается оптимистично. После твитов Трампа цены на нефть Brent в моменте поднимались до $36 за барр., а потом откатились к уровням $29-30 за барр.

Ожидать, что Россия и Саудовская Аравия прямо сейчас договорятся о сокращении поставок, — значит выдавать желаемое за действительное, отмечает в своем отчете консалтинговая компания Macro-Advisory. Чтобы нефть закрепилась на уровне $30 и выше, понадобятся реальные сообщения о начале формальных переговорах Москвы и Эр-Рияда. Кроме того, недостаточно новой сделки ОПЕК+ — необходимо восстановление мировой экономики от пандемии коронавируса, резюмируют эксперты.

Поддержка из Китая

Пекин поручил правительственным агентствам быстро заполнить хранилища нефти и зафиксировать низкие цены на будущее с помощью опционов и других финансовых инструментов, сообщило 2 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные о таком поручении источники. Новости о том, что Китай скупает дешевую нефть в стратегический резерв, способны поддержать поднявшиеся после сообщения о возможности переговоров ОПЕК+ котировки Brent в районе $27-29 за баррель, прогнозирует Macro-Advisory.

На сколько реально сократить добычу

Снижение добычи на 10-15 млн барр. в день, анонсированное Трампом, — практически невозможный сценарий, это означало бы, что и Россия, и Саудовская Аравия снизят добычу на 50-75%, говорит старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентсnва Fitch Дмитрий Маринченко. Россия добывает 11,3 млн барр. в сутки, Саудовская Аравия объявила об увеличении производства до 12 млн барр. в сутки.

Разговоры о сокращении добычи на 15 млн барр. и даже на 10 млн барр. — преувеличение, в лучшем случае снижение может составить 6 млн барр., рассказал газете The Wall Street Journal чиновник Саудовской Аравии. По его словам, Эр-Рияд может снизить суточную добычу до уровня ниже 9 млн барр., если другие страны «большой двадцатки» присоединятся к сокращениям. В марте Саудовская Аравия добывала 9,8 млн барр. в сутки, однако после развала сделки ОПЕК+ объявила о планах поставить на мировой рынок 12,3 млн барр. и поддерживать этот уровень как можно дольше.

Сейчас излишек предложения нефти на рынке составляет 10 млн барр., напоминает аналитик IHS Markit Максим Нечаев. По его словам, лишняя нефть в любом случае уйдет с рынка, но если страны договорятся о сокращении добычи, то нефтяные котировки начнут восстанавливаться быстрее. По данным IEA, при цене $25 за барр. в мире не окупается добыча 5 млн барр.

Присоединятся ли США к сделке

После заявления Трампа глава регулятора штата Техас (отвечает за разработку нефтяных месторождений в крупнейшем нефтедобывающем штате США) Райан Ситтон написал в своем Twitter, что обсудил с российским министром энергетики Александром Новаком снижение «мирового предложения» нефти на 10 млн барр. в сутки и планирует провести аналогичный разговор с министром энергетики Саудовской Аравии, принцем Абдулазизом бен Сальманом». «Хотя обычно мы конкурируем [c Россией], мы согласились, что коронавирус COVID-19 требует беспрецедентного уровня международного сотрудничества» — отметил он.

Сложно сказать, могут ли каким-нибудь образом в сделке поучаствовать США, которые ранее не присоединялись к ОПЕК+, а за время действия этого соглашения, наоборот, нарастили добычу на 4 млн барр. до более 12 млн барр. в сутки, говорит Нечаев. В пятницу, 3 апреля, Трамп встретится с главами американских нефтяных компаний, чтобы обсудить сокращение добычи, но не будет просить их о скоординированном снижении добычи нефти — США просто не могут его организовать, сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации Белого дома.

Американские нефтяные компании и так уже сократили добычу нефти, добавил Нечаев. Из-за низких цен на нефть компании по всему миру, в том числе в США, объявили о сокращении инвестиций на 20-35%, передавало IEA. По данным агентства, при цене $25 за баррель, добыча 2,9 млн барр. в сутки (около 25%) в Северной Америке становится нерентабельной.

Например, Chevron в 2020 году планирует снизить затраты на четверть, до $16 млрд, в том числе вдвое сократит вложения в проекты в Пермском бассейне (крупнейшей сланцевой площади в США). В итоге, компания уменьшит добычу на 125 тыс. барр. в сутки, или на 2,5% от мощности региона, писал Bloomberg. Канадская Suncor Energy сократит вложения на $1,5 млрд, до $3,9 млрд, сообщило IEA.

Как это может сказаться на российском бюджете

Даже если взять нижнюю планку сокращения, о котором написал Трамп, придется предположить, что Россия сократит добычу на 4 млн барр. в сутки, что практически невозможно. Это будет означать снижение добычи более чем на треть относительно текущих уровней. Россия не планирует наращивать добычу, сказал Новак 2 апреля агентству Reuters, не упомянув про возможность сокращений.

Цена российской нефти упала до нового рекорда в $10,5
Бизнес

Недополученные нефтегазовые доходы российского бюджета и, соответственно, объем расходования ФНБ для покрытия бюджетного дефицита, согласно формуле бюджетного правила, зависят и от средней цены российского сорта Urals, и от ожидаемых объемов добычи и экспорта нефти, нефтепродуктов и природного газа. При сопоставимых росте цены барреля и снижении объемов добычи нефтегазовые доходы бюджета, при прочих равных, останутся примерно одинаковыми. Сейчас стоимость партий Urals для Северо-Западной Европы составляет примерно $11–13 за баррель (минимум с 1999 года), сообщало агентство Argus.

При цене Urals в $15 за барр. федеральный бюджет резко теряет нефтегазовые доходы, говорил РБК главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов: экспортная пошлина на нефть обнуляется, НДПИ падает в несколько раз, примерно до 240 млрд руб. в год (с учетом прогноза по добыче в 2020 году). Для сравнения: в 2019 году эти налоги принесли бюджету 6,8 трлн руб., или около 35% доходов.

Если Urals подорожает в результате новой сделки хотя бы до $30 за барр., то соглашение уже будет оправдано: нефтегазовые доходы увеличатся с текущих низких уровней даже при сокращении добычи на 3 млн барр. в день. Но при таких ценах России все равно придется покрывать дефицит бюджета (заложена цена в $42 за барр.) через траты ФНБ или рост заимствований.

Автор: Алина Фадеева
При участии: Тимофей Дзядко, Полина Химшиашвили, Иван Ткачёв, Юлия Кошкина
Теги: Саудовская Аравия, цена на нефть, Дональ Трамп
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