Основные акционеры «Детского мира» продали последние 25% акций компании

АФК «Система» и РКИФ завершили ускоренное размещение акций «Детского мира». По итогам сделки они полностью выйдут из его капитала, заработав на сделке 37,6 млрд руб. и создав на рынке компанию со 100% акций в свободном обращении

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

В ночь с 1 на 2 сентября 2020 года крупнейшие акционеры «Детского Мира» — АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) — полностью реализовали свои доли в продавце детских товаров «Детском мире», говорится в поступившем в РБК сообщении «Системы».

Накануне вечером инвесторам предложили по ускоренной процедуре 184 750 001 акцию компании (25% плюс одна акция). На данный момент «Системе» принадлежит 20,38% «Детского мира», РКИФ — 4,62%, а после завершения сделки ретейлер станет компанией со 100% акций в свободном обращении (исключая квазиказначейские акции и акции, принадлежащие менеджменту и директорам).

Глобальными соорганизаторами и букраннерами размещения выступили Credit Suisse, Goldman Sachs, Сбербанк и ВТБ. Букраннером сделки выступает также Альфа-банк.

В ходе формирования книги заявок цена одной акции составила 112 руб. Реализация акций проходит с исторически для компании минимальным дисконтом — менее 1%. На закрытии Московской биржи акции стоили 112,96 руб. Совокупно за бумаги компании ее акционеры получат 37,6 млрд руб.