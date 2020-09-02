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Бизнес ,  
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Основные акционеры «Детского мира» продали последние 25% акций компании

АФК «Система» и РКИФ завершили ускоренное размещение акций «Детского мира». По итогам сделки они полностью выйдут из его капитала, заработав на сделке 37,6 млрд руб. и создав на рынке компанию со 100% акций в свободном обращении
Детский мир DSKY ₽113,8 -2,54% Купить
АФК Система AFKS ₽21,63 +1,12% Купить
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

В ночь с 1 на 2 сентября 2020 года крупнейшие акционеры «Детского Мира» — АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) — полностью реализовали свои доли в продавце детских товаров «Детском мире», говорится в поступившем в РБК сообщении «Системы».

Накануне вечером инвесторам предложили по ускоренной процедуре 184 750 001 акцию компании (25% плюс одна акция). На данный момент «Системе» принадлежит 20,38% «Детского мира», РКИФ — 4,62%, а после завершения сделки ретейлер станет компанией со 100% акций в свободном обращении (исключая квазиказначейские акции и акции, принадлежащие менеджменту и директорам).

Глобальными соорганизаторами и букраннерами размещения выступили Credit Suisse, Goldman Sachs, Сбербанк и ВТБ. Букраннером сделки выступает также Альфа-банк.

В ходе формирования книги заявок цена одной акции составила 112 руб. Реализация акций проходит с исторически для компании минимальным дисконтом — менее 1%. На закрытии Московской биржи акции стоили 112,96 руб. Совокупно за бумаги компании ее акционеры получат 37,6 млрд руб.

АФК «Система» решила полностью выйти из капитала «Детского мира»
Бизнес
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Как пояснил РБК представитель «Системы», большинство покупателей были международными инвестиционными фондами из Великобритании и США.

Ранее, в июне, «Система» и РКИФ продали около 16% акций ретейлера почти за 11 млрд руб. Полученные в результате выхода из актива средства АФК планирует использовать «в том числе для погашения долговых обязательств». На 31 марта общий долг корпорации составлял 207,8 млрд руб. (pdf.)

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Комментируя размещение бумаг ретейлера, президент АФК «Система» Владимир Чирахов сообщил, что холдинг успешно завершил инвестиционный цикл и трансформацию «Детского мира». «С нашей помощью компания, которая в начале 1990-х годов владела лишь двумя десятками магазинов, превратилась в ведущую федеральную сеть с 784 магазинами и быстрорастущими онлайн-продажами, с международным присутствием в Казахстане и Белоруссии», — процитирован Чирахов в сообщении компании.

Крупнейшие акционеры «Детского мира» продали инвесторам 15,94% ретейлера
Бизнес
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Глава холдинга отметил, что детский ретейлер стал историей успеха для АФК «Система» и с момента первичного размещения в 2017 году принес более 60 млрд руб. в виде поступлений от размещений акций и дивидендов.

Хотя «Система» планирует значительно снизить или полностью прекратить свое участие в акционерном капитале «Детского мира», члены совета директоров ретейлера, аффилированные с корпорацией, сохранят места в совете. В дальнейшем начнется поиск новых кандидатов для его нового состава, большинство в котором будет принадлежать независимым директорам, уточняет «Система».

Автор: Анна Левинская
Теги: «Детский мир», АФК «Система», РКИФ, Владимир Евтушенков
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