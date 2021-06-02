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Белоусов уточнил слова о «нахлобучивании» металлургами на ₽100 млрд

«Северсталь» CHMF ₽1 668 -1,6% Купить
Норникель GMKN ₽26 898 +0,55% Купить
ММК MAGN ₽65,02 +1,58% Купить
Андрей Белоусов
Андрей Белоусов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил об отсутствии задачи отобрать деньги у металлургов. Об этом он сказал на ПМЭФ, передает ТАСС.

«Нет задачи отобрать деньги у металлургов. Есть задача вписать госпрограммы и окологосударственные программы. Потому что, кроме госкапвложений, есть программа строительства жилья, есть программы РЖД те же бюджетные, потому что они как сообщающиеся сосуды», — отметил Белоусов

Он также уточнил, что речь идет о черной металлургии. «Только о черной [металлургии], про цветную речь не идет», — сказал Белоусов, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, ряд металлургов, например Evraz и «Металлоинвест», ведут себя очень ответственно, не повышая цены и предоставляя скидки. «Я могу сказать, что ряд компаний ведет себя очень ответственно. Приведу в пример Evraz, который практически не поднял цены на рельсы, он основной поставщик рельс для РЖД. То, что я знаю, вписывается в те параметры, которые были согласованы раньше. Я знаю, что «Металлоинвест» ведет себя достаточно ответственно и они уже предоставили целый ряд скидок. Важно, какие компании инвестируют, а какие — выплачивают дивиденды», — отметил Белоусов.

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