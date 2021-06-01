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Бизнес ,  

Потанин указал на уязвимость металлургов после слов о «нахлобучивании»

По словам миллиардера, повышение экспортных пошлин или налоговых ставок приведет к снижению конкурентоспособности металлургических компаний, что отразится и на бюджете
Норникель GMKN ₽26 752 +1,32% Купить
НЛМК NLMK ₽265,28 +1,3% Купить
Владимир Потанин
Владимир Потанин (Фото: Chris J. Ratcliffe / Bloomberg)

Обсуждаемые сейчас варианты налогового изъятия части доходов у металлургов являются «тупиковыми направлениями», заявил «Интерфаксу» глава и владелец «Норникеля» Владимир Потанин. С тем, что власти должны реагировать на подорожание продукции, которое ведет к чувствительному росту цен на товары и услуг для населения, миллиардер (Forbes оценивает состояние Потанина в $30,3 млрд) согласен, однако считает необходимым «выбирать правильные инструменты для решения этой задачи».

«Например, повышение экспортных пошлин на подорожавшие металлы приведет лишь к тому, что наши компании станут более уязвимыми и менее конкурентоспособными по отношению к иностранным. И это в то время, когда российские компании за рубежом вообще не жалуют», — пояснил Потанин.

По словам бизнесмена, к такому же результату приведет и увеличение ставок налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) или любого другого налога, а снижение конкурентоспособности компаний отразится и на бюджете.

«Ослабление позиций конкретных предприятий, отрасли, приведет к ослаблению позиций страны», — считает глава «Норникеля».

Белоусов заявил о «нахлобучивании» государства металлургами на ₽100 млрд
Бизнес
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

В конце мая первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью РБК заявил, что вследствие роста мировых и внутрироссийских цен металлурги резко увеличили свои доходы и «нахлобучили» государство примерно на 100 млрд руб.

«Эти деньги, я считаю, они должны нам вернуть в виде налога. Я говорил некоторым из них: «Ребят, я сейчас даже не буду думать, как налог такой, налог сякой, через НДПИ с вас снять. Единственное — ценник вот. Вместе с вами подумаем, как лучше сделать так, чтобы вы нам его заплатили», — сказал Белоусов.

Интервью Андрея Белоусова РБК. Главное
Экономика
Андрей Белоусов

Владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) и президент ассоциации «Русская Сталь» (объединяет крупнейшие металлургические компании) Владимир Лисин увидел в заявлении Белоусова «синдром Госплана».

«Здесь уместно старое выражение: «Не чини то, что работает», — сказал бизнесмен, отметив, что металлургические компании уже увеличили налоговые отчисления и готовы обеспечить целевую поддержку «чувствительных социально объектов». «Отработаем один день бесплатно, это 200 тыс. т продукции», — пояснил Лисин, добавив, что перечня такой продукции металлурги не получили.

Потанин также считает возможным использовать схему прямых поставок продукции металлургов по льготным ценам в такие социально важные сферы, как строительство. (Рост цен на арматуру президент группы компаний «Интеко» Александр Николаев называл одной из причин повышения цен на жилье в России.)

Президент «Интеко» назвал главные причины роста цен на жилье
Бизнес
<p>Александр Николаев</p>

«Это же главная задача: сделать так, чтобы рост цен на металлы не отразился на конкретных людях, покупающих жилье в ипотеку. Механизм прямых контрактов по субсидируемым ценам позволит не перераспределять взысканные с металлургов деньги через длинную цепочку, а отдать максимально быстро и адресно тем, от кого зависят цены на жилье, то есть застройщикам», — сказал Потанин.

Автор
Евгений Калюков Евгений Калюков
Владимир Потанин Андрей Белоусов металлургия
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