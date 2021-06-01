Потанин указал на уязвимость металлургов после слов о «нахлобучивании»

По словам миллиардера, повышение экспортных пошлин или налоговых ставок приведет к снижению конкурентоспособности металлургических компаний, что отразится и на бюджете

Владимир Потанин (Фото: Chris J. Ratcliffe / Bloomberg)

Обсуждаемые сейчас варианты налогового изъятия части доходов у металлургов являются «тупиковыми направлениями», заявил «Интерфаксу» глава и владелец «Норникеля» Владимир Потанин. С тем, что власти должны реагировать на подорожание продукции, которое ведет к чувствительному росту цен на товары и услуг для населения, миллиардер (Forbes оценивает состояние Потанина в $30,3 млрд) согласен, однако считает необходимым «выбирать правильные инструменты для решения этой задачи».

«Например, повышение экспортных пошлин на подорожавшие металлы приведет лишь к тому, что наши компании станут более уязвимыми и менее конкурентоспособными по отношению к иностранным. И это в то время, когда российские компании за рубежом вообще не жалуют», — пояснил Потанин.

По словам бизнесмена, к такому же результату приведет и увеличение ставок налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) или любого другого налога, а снижение конкурентоспособности компаний отразится и на бюджете.

«Ослабление позиций конкретных предприятий, отрасли, приведет к ослаблению позиций страны», — считает глава «Норникеля».