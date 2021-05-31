Лисин назвал критику металлургов Белоусовым «синдромом Госплана»

По мнению владельца НЛМК Владимира Лисина, в случае игнорирования роста налоговых отчислений и инвестиций в металлургии возникает риск невыплаты дивидендов, на которые рассчитывают миллионы акционеров

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) и президент ассоциации «Русская Сталь» (объединяет крупнейшие металлургические компании) Владимир Лисин ответил на заявление первого вице-премьера Андрея Белоусова, который в интервью РБК предложил металлургам вернуть в бюджет сверхприбыли за время пандемии в размере 100 млрд руб.

Это предложение бизнесмен объяснил «синдромом Госплана». Заявление Лисина РБК передал его представитель.

Белоусов сказал, что металлургические компании получали сверхдоходы в том числе за счет повышения цен в период пандемии, и теперь им нужно будет вернуть эти деньги в бюджет в виде налогов. «Металлурги нас — извините за это слово — нахлобучили в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд руб.», — сказал первый вице-премьер.

«В этом коротком сообщении сразу выразилось многое. Неизгладимый синдром Госплана — болезнь «красных глаз», — считает Лисин. «Вот, точно — чтобы не видеть двойной рост налоговых отчислений отрасли, конкурирующей на глобальном рынке. Не видеть, что сумма налогов в федеральный и региональные бюджеты уже превышает величину «притязаний». Игнорировать значительный рост инвестиций в отрасли», — перечислил бизнесмен.