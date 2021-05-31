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Бизнес ,  
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Лисин назвал критику металлургов Белоусовым «синдромом Госплана»

По мнению владельца НЛМК Владимира Лисина, в случае игнорирования роста налоговых отчислений и инвестиций в металлургии возникает риск невыплаты дивидендов, на которые рассчитывают миллионы акционеров
НЛМК NLMK ₽262,46 -0,41% Купить
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) и президент ассоциации «Русская Сталь» (объединяет крупнейшие металлургические компании) Владимир Лисин ответил на заявление первого вице-премьера Андрея Белоусова, который в интервью РБК предложил металлургам вернуть в бюджет сверхприбыли за время пандемии в размере 100 млрд руб.

Это предложение бизнесмен объяснил «синдромом Госплана». Заявление Лисина РБК передал его представитель.

Белоусов сказал, что металлургические компании получали сверхдоходы в том числе за счет повышения цен в период пандемии, и теперь им нужно будет вернуть эти деньги в бюджет в виде налогов. «Металлурги нас — извините за это слово — нахлобучили в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд руб.», — сказал первый вице-премьер.

Интервью Андрея Белоусова РБК. Главное
Экономика
Андрей Белоусов

«В этом коротком сообщении сразу выразилось многое. Неизгладимый синдром Госплана — болезнь «красных глаз», — считает Лисин. «Вот, точно — чтобы не видеть двойной рост налоговых отчислений отрасли, конкурирующей на глобальном рынке. Не видеть, что сумма налогов в федеральный и региональные бюджеты уже превышает величину «притязаний». Игнорировать значительный рост инвестиций в отрасли», — перечислил бизнесмен.

В ответ на интервью Белоусова «Русская Сталь» опубликовала предварительный прогноз финансовых показателей за первое полугодие 2021 года. За этот период металлургические компании увеличат налоговые платежи почти вдвое по сравнению с 2020 годом, более чем до 200 млрд руб., а инвестиции металлургов будут «максимальными за последние 20 лет». В 2021 году они собираются вложить 300 млрд руб. «с приоритетом на экологические проекты», отмечается в сообщении ассоциации.

Лисин также напомнил, что у металлургических компаний, чьи акции торгуются на бирже, «несколько миллионов» миноритарных акционеров — физических лиц, которые не получат рассчитываемые дивиденды в случае увеличения налоговой нагрузки. После слов Белоусова о плане «забрать» 100 млрд руб. акции металлургических компаний упали в первые минуты торгов. Котировки «Северстали» снизились на момент открытия торгов на 6%, бумаги НЛМК — на 1,7%, ММК — на 1,9%, но к 14:00 мск они почти отыграли потери: падение «Северстали» составило 4,02% (бумаги компании могут падать в том числе из-за отсечки для получения дивидендов за 2020 год — 28 мая был последний день, когда их можно было для этого купить), ММК — 0,67%, НЛМК — на 0,55%.

К тому же планирование и расчеты бюджетных строек, которые сильно зависят от цен на металл, отстают на год от начала строительства, утверждает он. «Здесь уместно старое выражение: «Не чини то, что работает», — заключил бизнесмен.

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Лисин напомнил, что металлургическая отрасль уже «предложила дать перечни и виды продукции для целевой поддержки чувствительных социально объектов» и готова их обеспечить. «Отработаем один день бесплатно, это 200 тыс. т продукции», — пояснил он. Однако пока такого перечня, по словам Лисина, металлурги не получили.

Video

Авторы
Светлана Бурмистрова Светлана Бурмистрова, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Владимир Лисин Андрей Белоусов металлурги налоги
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
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