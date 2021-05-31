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Бизнес ,  
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Володин обвинил два ведомства в недоработке из-за свердоходов металлургов

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Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал позицию первого вице-премьера Андрея Белоусова, который в интервью РБК обвинил металлургические компании в «нахлобучивании» государства на сотни миллиардов рублей.

«Совершенно очевидно, что недопустимо, когда на внутреннем рынке необоснованно растет цена на продукцию, а компании получают сверхдоходы, прекрасно понимая, за чей счет», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Мантуров встретится с металлургами после слов о «нахлобучивании»
Бизнес
Денис Мантуров

«В этой ситуации недорабатывают ФАС и Министерство экономического развития, которые должны были еще месяц назад внести необходимые предложения, чтобы остановить рост цен», — заявил Володин. Он также добавил, что Госдума в течение недели проработает этот вопрос.

Ранее Белоусов заявил, что металлургические компании получали сверхдоходы в том числе за счет повышения цен в период пандемии, и теперь им нужно будет вернуть эти деньги в бюджет в виде налогов. «Металлурги нас — извините за это слово — нахлобучили в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд руб.», — сказал он.

Владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) и президент ассоциации «Русская Сталь» (объединяет крупнейшие металлургические компании) Владимир Лисин предложение Белоусова объяснил «синдромом Госплана».

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«В этом коротком сообщении сразу выразилось многое. Неизгладимый синдром Госплана — болезнь «красных глаз», — сказал Лисин. По его словам, власти не видят, «что сумма налогов в федеральный и региональные бюджеты уже превышает величину «притязаний» и «значительный рост инвестиций в отрасли».

Кроме того, бизнесмен напомнил, что у металлургических компаний, чьи акции торгуются на бирже, «несколько миллионов» миноритарных акционеров — физических лиц, которые не получат рассчитываемые дивиденды в случае увеличения налоговой нагрузки.

В свою очередь, в Кремле заявили, что президенту России Владимиру Путину известно о ситуации со сверхдоходами на металлургическом рынке.

Белоусов заявил о «нахлобучивании» государства металлургами на ₽100 млрд
Бизнес
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

«Действительно, цены были очень высокие, образовались дополнительные прибыли. Президенту известно, правительство, как следует из слов первого вице-премьера, занимается этой проблемой вместе с участниками бизнеса», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он также добавил, что виновных в этом вопросе искать не нужно, поскольку он является частью экономической жизни страны.

Два источника РБК сообщили, что после заявления Белоусова и представителей бизнеса министр промышленности Денис Мантуров пригласил владельцев крупнейших металлургических компаний на совещание о росте цен на металл для госпроектов.По данным источников, совещание пройдет во вторник, 1 июня, бизнесменов пригласили поучаствовать в нем лично.

металлурги Вячеслав Володин Госдума Андрей Белоусов
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