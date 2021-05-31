Володин обвинил два ведомства в недоработке из-за свердоходов металлургов

Вячеслав Володин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал позицию первого вице-премьера Андрея Белоусова, который в интервью РБК обвинил металлургические компании в «нахлобучивании» государства на сотни миллиардов рублей.

«Совершенно очевидно, что недопустимо, когда на внутреннем рынке необоснованно растет цена на продукцию, а компании получают сверхдоходы, прекрасно понимая, за чей счет», — написал Володин в своем Telegram-канале.

«В этой ситуации недорабатывают ФАС и Министерство экономического развития, которые должны были еще месяц назад внести необходимые предложения, чтобы остановить рост цен», — заявил Володин. Он также добавил, что Госдума в течение недели проработает этот вопрос.

Ранее Белоусов заявил, что металлургические компании получали сверхдоходы в том числе за счет повышения цен в период пандемии, и теперь им нужно будет вернуть эти деньги в бюджет в виде налогов. «Металлурги нас — извините за это слово — нахлобучили в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд руб.», — сказал он.