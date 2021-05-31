Мантуров встретится с металлургами после слов о «нахлобучивании»

После заявления первого вице-премьера Андрея Белоусова о «нахлобучивании» государства на 100 млрд руб. Минпромторг пригласил владельцев металлургических компаний обсудить рост цен на металл для госпроектов

Денис Мантуров (Фото: пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС)

Министр промышленности Денис Мантуров пригласил владельцев крупнейших металлургических компаний на совещание о росте цен на металл для госпроектов, рассказали РБК два источника, близких к этим компаниям.

Совещание состоится во вторник, 1 июня, бизнесменов пригласили поучаствовать в нем лично. К Мантурову уже обещали прийти основатель UC Rusal Олег Дерипаска, владелец «Русской медной компании» (РМК) Игорь Алтушкин, совладелец Evraz Александр Абрамов, гендиректор «Металлоинвеста» Назим Эфендиев, акционер и гендиректор холдинга USM (владеет «Металлоинвестом») Иван Стрешинский и владелец «Северстали» Алексей Мордашов, говорят собеседники РБК.

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РБК направил запрос в пресс-службу Минпромторга. В «Северстали» отказались от комментариев, РБК направил запросы представителю Дерипаски, в «Металлоинвест», USM, РМК и Evraz.

В понедельник первый вице-премьер Андрей Белоусов раскритиковал металлургов, заявив, что они «нахлобучили» государство на 100 млрд руб., в разы увеличив доходы, в том числе за счет роста цен на внутреннем рынке. Деньги должны вернуться в бюджет, считает он. Акции металлургических компаний отреагировали на выступление падением при начале торгов, но к 13:00 мск почти отыграли потери.