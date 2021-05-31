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Бизнес ,  

Мантуров встретится с металлургами после слов о «нахлобучивании»

После заявления первого вице-премьера Андрея Белоусова о «нахлобучивании» государства на 100 млрд руб. Минпромторг пригласил владельцев металлургических компаний обсудить рост цен на металл для госпроектов
НЛМК NLMK ₽262,04 -0,57% Купить
«Северсталь» CHMF ₽1 686,2 -4,1% Купить
ММК MAGN ₽63,11 +0,12% Купить
Денис Мантуров
Денис Мантуров (Фото: пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС)

Министр промышленности Денис Мантуров пригласил владельцев крупнейших металлургических компаний на совещание о росте цен на металл для госпроектов, рассказали РБК два источника, близких к этим компаниям.

Совещание состоится во вторник, 1 июня, бизнесменов пригласили поучаствовать в нем лично. К Мантурову уже обещали прийти основатель UC Rusal Олег Дерипаска, владелец «Русской медной компании» (РМК) Игорь Алтушкин, совладелец Evraz Александр Абрамов, гендиректор «Металлоинвеста» Назим Эфендиев, акционер и гендиректор холдинга USM (владеет «Металлоинвестом») Иван Стрешинский и владелец «Северстали» Алексей Мордашов, говорят собеседники РБК.

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РБК направил запрос в пресс-службу Минпромторга. В «Северстали» отказались от комментариев, РБК направил запросы представителю Дерипаски, в «Металлоинвест», USM, РМК и Evraz.

В понедельник первый вице-премьер Андрей Белоусов раскритиковал металлургов, заявив, что они «нахлобучили» государство на 100 млрд руб., в разы увеличив доходы, в том числе за счет роста цен на внутреннем рынке. Деньги должны вернуться в бюджет, считает он. Акции металлургических компаний отреагировали на выступление падением при начале торгов, но к 13:00 мск почти отыграли потери.

Белоусов заявил о «нахлобучивании» государства металлургами на ₽100 млрд
Бизнес
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

С декабря 2020 года российские власти обсуждают возможность регулирования цен на металл. Тогда застройщики пожаловались на подорожание металлопроката и арматуры на 50% за месяц, а ФАС предложила ввести экспортные пошлины на стальную продукцию и сырье для нее на полгода. После небольшой стабилизации в январе—феврале 2021 года рост цен на металл возобновился, а с ним и дискуссии в правительстве.

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Минпромторг подготовил проект постановления «О внесении изменений в перечень товаров, являющихся существенно важными для внутреннего рынка», в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта, расширив этот список рудой, стальной и медной продукцией, а также алюминием. Сейчас он проходит стадию обсуждения.

Белоусов заявил, что экспортная пошлина (либо ее производные) может навредить российским металлургам при поставках на внешние рынки. «Было бы странно, если бы мы своими действиями помогали нашим конкурентам [из других стран] делать то, что они собираются, собирая аргументы. Поэтому я думаю, что экспортные пошлины — это крайний случай», — считает он. По мнению вице-премьера, лучше не вводить экспортную пошлину на металлы, а повысить НДПИ.

В свою очередь, металлурги предлагают заключить прямые контракты с потребителями и предоставить им скидки для крупных госстроек, например для БАМа и Транссиба.

Автор
Светлана Бурмистрова Светлана Бурмистрова
Минпромторг Новолипецкий металлургический комбинат олигархи Андрей Белоусов металлурги Денис Мантуров
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