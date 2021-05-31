ФАС после слов Белоусова и Володина сообщила о проверках металлургов

Антимонопольщики заявили, что еще в апреле они завели дела на «Северсталь», НЛМК и Магнитогорский металлургический комбинат. ФАС заподозрила предприятия в «поддержании монопольно высокой цены на горячекатаный прокат»

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила о делах и проверках представителей металлургической отрасли после слов первого вице-премьера Андрея Белоусова о «нахлобучивании» металлургами государства на 100 млрд руб.

В поступившем в РБК сообщении ведомства говорится, что служба в апреле возбудила дело в отношении АО «Сталепромышленная компания», ООО «Сервисный центр металлопроката», ООО «Предприятие «Стройтехцентр», ООО «А Групп», ООО «УралМеталлСтрой», ООО «Управление комплектации и снабжения» и ООО «Металлоторговая компания «КРАСО» по признакам заключения антиконкурентного соглашения.

«В случае установления факта нарушения организациям могут быть назначены оборотные штрафы. Расследование на рынке металлопроката продолжается, в настоящее время четырем территориальным управлениям ФАС поручено провести дополнительные проверки. По результатам проверок могут быть возбуждены и другие дела», — отметили в ФАС.

Кроме того, в апреле ФАС возбудила три дела в отношении ПАО «Северсталь» и ПАО «ММК» (Магнитогорский металлургический комбинат) и ПАО «НЛМК» (Новолипецкий металлургический комбинат). «По признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный прокат. В случае установления факта нарушения организациям также могут быть назначены оборотные штрафы. 26 и 27 мая 2021 года состоялись первые заседания комиссии по рассмотрению дел. Компании должны предоставить дополнительные материалы к следующим заседаниям, которые назначены на 10 и 11 июня», — добавили в пресс-службе.