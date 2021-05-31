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Бизнес ,  
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ФАС после слов Белоусова и Володина сообщила о проверках металлургов

Антимонопольщики заявили, что еще в апреле они завели дела на «Северсталь», НЛМК и Магнитогорский металлургический комбинат. ФАС заподозрила предприятия в «поддержании монопольно высокой цены на горячекатаный прокат»
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила о делах и проверках представителей металлургической отрасли после слов первого вице-премьера Андрея Белоусова о «нахлобучивании» металлургами государства на 100 млрд руб.

В поступившем в РБК сообщении ведомства говорится, что служба в апреле возбудила дело в отношении АО «Сталепромышленная компания», ООО «Сервисный центр металлопроката», ООО «Предприятие «Стройтехцентр», ООО «А Групп», ООО «УралМеталлСтрой», ООО «Управление комплектации и снабжения» и ООО «Металлоторговая компания «КРАСО» по признакам заключения антиконкурентного соглашения.

Интервью Андрея Белоусова РБК. Главное
Экономика
Андрей Белоусов

«В случае установления факта нарушения организациям могут быть назначены оборотные штрафы. Расследование на рынке металлопроката продолжается, в настоящее время четырем территориальным управлениям ФАС поручено провести дополнительные проверки. По результатам проверок могут быть возбуждены и другие дела», — отметили в ФАС.

Кроме того, в апреле ФАС возбудила три дела в отношении ПАО «Северсталь» и ПАО «ММК» (Магнитогорский металлургический комбинат) и ПАО «НЛМК» (Новолипецкий металлургический комбинат). «По признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный прокат. В случае установления факта нарушения организациям также могут быть назначены оборотные штрафы. 26 и 27 мая 2021 года состоялись первые заседания комиссии по рассмотрению дел. Компании должны предоставить дополнительные материалы к следующим заседаниям, которые назначены на 10 и 11 июня», — добавили в пресс-службе.

Мантуров встретится с металлургами после слов о «нахлобучивании»
Бизнес
Денис Мантуров

В понедельник первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью РБК раскритиковал металлургов, заявив, что они «нахлобучили» государство на 100 млрд руб. «Мы посчитали, что металлурги нас (государство, бюджет) — извините за это слово — нахлобучили в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд руб.», — сказал он. Это произошло на фоне пандемии коронавируса. По словам Белоусова, компании смогли в разы увеличить свои доходы благодаря повышению цен на внутреннем рынке вслед за ростом мировых цен. Деньги должны вернуться в бюджет, считает первый вице-премьер.

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал позицию Белоусова. «Совершенно очевидно, что недопустимо, когда на внутреннем рынке необоснованно растет цена на продукцию, а компании получают сверхдоходы, прекрасно понимая, за чей счет», — отметил Володин.

«В этой ситуации недорабатывают ФАС и Министерство экономического развития, которые должны были еще месяц назад внести необходимые предложения, чтобы остановить рост цен», — заявил Володин. Он добавил, что Госдума планирует проработать этот вопрос в течение недели.

Мантуров встретится с металлургами после слов о «нахлобучивании»
Бизнес
Денис Мантуров

В Кремле заявили, что президенту России Владимиру Путину известно о ситуации со сверхдоходами на металлургическом рынке. «Действительно, цены были очень высокие, образовались дополнительные прибыли. Президенту известно, правительство, как следует из слов первого вице-премьера, занимается этой проблемой вместе с участниками бизнеса», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он также добавил, что виновных в этом вопросе искать не нужно. «Бизнес зарабатывает деньги, государство получает налоги. Когда возникает диспропорция, государство эту диспропорцию выравнивает», — сказал Песков.

Министр промышленности Денис Мантуров пригласил владельцев крупнейших металлургических компаний на совещание о росте цен на металл для госпроектов. Об этом сообщили РБК два источника, близких к этим компаниям. Предполагается, что совещание состоится 1 июня, бизнесменов пригласили поучаствовать в нем лично. К Мантурову уже обещали прийти основатель UC Rusal Олег Дерипаска, владелец Русской медной компании Игорь Алтушкин, совладелец Evraz Александр Абрамов, гендиректор «Металлоинвеста» Назим Эфендиев, акционер и гендиректор холдинга USM (владеет «Металлоинвестом») Иван Стрешинский и владелец «Северстали» Алексей Мордашов, отметили собеседники РБК.

Лисин назвал критику металлургов Белоусовым «синдромом Госплана»
Бизнес
Фото:Андрей Рудаков / Bloomberg

В свою очередь, владелец НЛМК и президент ассоциации «Русская сталь» (объединяет крупнейшие металлургические компании) Владимир Лисин слова Белоусова объяснил «синдромом Госплана».

«В этом коротком сообщении сразу выразилось многое. Неизгладимый синдром Госплана — болезнь «красных глаз», — отметил Лисин. По его словам, власти не видят, «что сумма налогов в федеральный и региональные бюджеты уже превышает величину «притязаний» и «значительный рост инвестиций в отрасли». Бизнесмен также напомнил, что у металлургических компаний, чьи акции торгуются на бирже, «несколько миллионов» миноритарных акционеров — физлиц, которые могут остаться без дивидендов в случае увеличения налоговой нагрузки.

Автор
Максим Ярыгин Максим Ярыгин
ФАС России металлургия Андрей Белоусов
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