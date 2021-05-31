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Бизнес ,  
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Белоусов заявил о «нахлобучивании» государства металлургами на ₽100 млрд

Металлургические компании «нахлобучили» государство на 100 млрд руб., в разы увеличив доходы, в том числе за счет роста цен на внутреннем рынке. Деньги должны вернуться в бюджет, заявил РБК первый вице-премьер Андрей Белоусов
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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

На фоне пандемии коронавируса российские металлургические компании в 2020 году увеличили доходы «в разы», в том числе за счет повышения цен на внутреннем рынке вслед за ростом мировых цен. Об этом первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил в интервью РБК.

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«Мы посчитали, что металлурги нас (государство, бюджет) — извините за это слово — нахлобучили в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд руб.», — сказал он.

Интервью Андрея Белоусова РБК. Главное
Экономика
Андрей Белоусов

По словам чиновника, эти деньги компании должны вернуть в бюджет в виде налога. «Я говорил некоторым из них: «Ребят, я сейчас даже не буду думать, как с вас снять [эти деньги] — такой налог, сякой, через НДПИ. Единственное, ценник вот (100 млрд руб. — РБК)» — добавил он. Это звучало и в послании президента, без указания точного размера сверхдоходов, которые должны быть возвращены в бюджет, указал Белоусов.

Три года назад Белоусов, будучи помощником президента, оценивал сверхдоходы металлургических компаний, производителей удобрений и газохимии более чем в 500 млрд руб. и предлагал их направить на выполнение майских указов. Тогда этот план трансформировался в программу стимулирования инвестиций в России.

По словам Белоусова, металлурги «конечно, понимают», что нужно будет возвращать в бюджет сверхдоходы. «У нас рынок свободный, но государство имеет все возможности установить налоги таким образом, чтобы то, что они получили, у них забрать. Это, я думаю, мы сделаем», — сказал он.

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По его словам, единственная сложность — механизм изъятия этих сверхдоходов.

Классический способ борьбы с высокими внутренними ценами — экспортная пошлина либо ее производная, такая, как демпфер. Но эти инструменты могут навредить конкуренции металлургов на внешних рынках. «Было бы странно, если бы мы своими действиями помогали нашим конкурентам [из других стран] делать то, что они собираются, собирая аргументы. Поэтому, я думаю, что экспортные пошлины — это крайний случай», — считает Белоусов. По его мнению, лучше не вводить экспортную пошлину, а повысить НДПИ.

В прошлом году правительство по инициативе Минфина увеличило в 3,5 раза выплаты по НДПИ при добыче сырья для удобрений, а также черных и цветных металлов за счет «рентного коэффициента». Большую часть из 54–56 млрд руб. дополнительных налогов заплатит «Норникель».

Первый вице-премьер напомнил, что Россия уже ввела экспортные пошлины на сырье для производства строительного проката — лом. Правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле в конце мая приняла решение повысить минимальную экспортную пошлину на лом и отходы черных металлов с €45 до 70 за т.

Доналоговая прибыль (EBITDA) НЛМК за четвертый квартал 2020 года (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года) увеличилась на 85%, до $890 млн. EBITDA «Северстали» выросла на 18%, до $710 млн. EBITDA ММК выросла на 41%, до $474 млн

С декабря 2020 года российские власти обсуждают возможность регулирования цен на металл. Тогда застройщики пожаловались на подорожание металлопроката и арматуры на 50% за месяц, а ФАС предложила ввести экспортные пошлины на стальную продукцию и сырье для нее на полгода. После небольшой стабилизации в январе—феврале 2021 года рост цен на металл возобновился, а с ним и дискуссии в правительстве.

Минпромторг подготовил проект постановления «О внесении изменений в перечень товаров, являющихся существенно важными для внутреннего рынка», в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта, расширив этот список рудой, стальной и медной продукцией, а также алюминием. Он сейчас проходит стадию обсуждения.

В ответ на это металлурги пообещали заключить прямые контракты с потребителями и предложили предоставить скидки для крупных госстроек, например БАМа и Транссиба.

Автор
Илья Доронов, Светлана Бурмистрова
металлургия Андрей Белоусов налоги НДПИ
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