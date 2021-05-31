Минэкономики ответило на слова Володина о росте цен на металл

В ближайшее время в правительство будет внесен проект постановления о существенном увеличении вывозной таможенной пошлины на лом и отходы черных металлов, сообщили в Минэке в ответ на критику спикера Госдумы

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Для сдерживания роста внутренних цен на металл уже приняты дополнительные меры, однако их должно утвердить правительство. Об этом говорится в ответе Министерства экономического развития, поступившем в РБК. Запрос был сделан в связи с критическими высказываниями спикера Госдумы Вячеслава Володина, который заявил, что ФАС и Минэк недоработали, поскольку должны были разработать предложения по остановке роста цен на металл гораздо раньше.

В Минэке ответили, что правительство в декабре 2020 года уже повысило вывозные таможенные пошлины на лом черных металлов до уровня не менее €45 за тонну. Они действуют с 31 января по 29 июля 2021 года.

«Однако в связи с продолжающимся ростом стоимости металлопродукции по предложению Минпромторга России подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле 26 мая 2021 года принято решение о существенном увеличении ставки вывозной таможенной пошлины в отношении лома и отходов черных металлов — до 5%, но не менее €70 за 1 тыс. кг — сроком на 180 дней. Соответствующий проект постановления в ближайшее время будет внесен в правительство», — говорится в ответе министерства.

Кроме того, Минэк поддержал предложение Минпромторга о включении продуктов черной металлургии в перечень существенно важных для внутреннего рынка товаров, в отношении которых в исключительных случаях может быть установлен временный запрет на экспорт.