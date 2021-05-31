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Бизнес ,  

Минэкономики ответило на слова Володина о росте цен на металл

В ближайшее время в правительство будет внесен проект постановления о существенном увеличении вывозной таможенной пошлины на лом и отходы черных металлов, сообщили в Минэке в ответ на критику спикера Госдумы
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Для сдерживания роста внутренних цен на металл уже приняты дополнительные меры, однако их должно утвердить правительство. Об этом говорится в ответе Министерства экономического развития, поступившем в РБК. Запрос был сделан в связи с критическими высказываниями спикера Госдумы Вячеслава Володина, который заявил, что ФАС и Минэк недоработали, поскольку должны были разработать предложения по остановке роста цен на металл гораздо раньше.

В Минэке ответили, что правительство в декабре 2020 года уже повысило вывозные таможенные пошлины на лом черных металлов до уровня не менее €45 за тонну. Они действуют с 31 января по 29 июля 2021 года.

«Однако в связи с продолжающимся ростом стоимости металлопродукции по предложению Минпромторга России подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле 26 мая 2021 года принято решение о существенном увеличении ставки вывозной таможенной пошлины в отношении лома и отходов черных металлов — до 5%, но не менее €70 за 1 тыс. кг — сроком на 180 дней. Соответствующий проект постановления в ближайшее время будет внесен в правительство», — говорится в ответе министерства.

Белоусов заявил о «нахлобучивании» государства металлургами на ₽100 млрд
Бизнес
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Кроме того, Минэк поддержал предложение Минпромторга о включении продуктов черной металлургии в перечень существенно важных для внутреннего рынка товаров, в отношении которых в исключительных случаях может быть установлен временный запрет на экспорт.

Ситуация в черной металлургии попала в центр общественного внимания после высказывания первого вице-премьера Андрея Белоусова, который в интервью РБК заявил, что металлурги «нахлобучили» российский бюджет на 100 млрд руб. По его словам, за время пандемии российские металлургические компании увеличили доходы «в разы», в том числе за счет повышения цен на внутреннем рынке вслед за ростом мировых цен. «Мы посчитали, что металлурги нас (государство, бюджет) — извините за это слово — нахлобучили в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд руб.», — сказал он и добавил, что эти деньги должны вернуться в бюджет в качестве налогов.

Как рассказали источники РБК, министр промышленности Денис Мантуров уже пригласил владельцев крупнейших металлургических компаний на совещание о росте цен на металл для госпроектов, которое назначено на 1 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину известно о ситуации со сверхдоходами российских металлургов.

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После этого с критикой ФАС и Минэка выступил Володин. В ФАС ответили, что уже ведут расследование ситуации на металлургическом рынке, и пообещали провести четыре дополнительных расследования.

ФАС после слов Белоусова и Володина сообщила о проверках металлургов
Бизнес
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

В РСПП сообщили РБК, что указанная Белоусовым сумма вызывает у бизнесменов вопросы.

«Расчет ущерба для экономики в 100 млрд руб. вызывает вопросы: налоговые перечисления металлургических компаний в этом году благодаря конъюнктуре рынка металлов существенно выросли и превышают затраты госстроек от роста цен. В целом федеральный бюджет и бюджеты 28 регионов страны получат дополнительно к показателю прошлого года 250 млрд руб. налоговых перечислений», — сказал представитель РСПП.

Он добавил, что «восстановление рынка металлов позволило металлургам нарастить вложения», результатом чего стал рост инвестиций до 300 млрд руб. с приоритетом в отношении экологических проектов. «При этом металлургические компании последовательно выступают против любых рыночных искажений, очень ограниченно используют государственное финансирование, субсидирование, другие виды финансовой поддержки. Даже во время самых экономически тяжелых периодов пандемии металлурги почти не обращались за поддержкой», — отметил собеседник РБК.

Авторы
Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Светлана Бурмистрова Светлана Бурмистрова, Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Металлургические компании Минэкономразвития Вячеслав Володин
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