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Алекперов впервые возглавил список богатейших россиян по версии Forbes

Основатель нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов признан Forbes богатейшим среди бизнесменов России, по подсчетам экспертов, за последний год его состояние увеличилось на $8,1 млрд — с $20,5 млрд до $28,6 млрд. В обновленном рейтинге российских миллиардеров Алекперов поднялся за год на пять позиций и впервые в истории занял первое место, отмечает Forbes.

Прошлогодний лидер, основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко, теперь только седьмой, за год он потерял $4,1 млрд, и его состояние теперь составляет только $21,1 млрд.

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Вагит Алекперов Forbes богатейшие бизнесмены ЛУКОЙЛ Андрей Мельниченко
Андрей Мельниченко фото

Андрей Мельниченко

бизнесмен, основатель СУЭК и «ЕвроХим»
8 марта 1972 года
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