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Военная операция на Украине ,  
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Седьмой миллиардер с 2022 года решил выйти из российского гражданства

Василий Анисимов стал 7-м миллиардером, отказавшимся от российского гражданства
Сюжет
Военная операция на Украине
Экс-владелец девелоперской компании Coalco International, бизнесмен с состоянием в $1,6 млрд Василий Анисимов отказался от российского гражданства. Сейчас у него гражданство Хорватии и Доминики
Василий Анисимов
Василий Анисимов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Бывший партнер Алишера Усманова, основатель компаний «Трастконсалт» и Coalco International Василий Анисимов (его состояние Forbes оценивает в $1,6 млрд) стал седьмым миллиардером, который вышел из российского гражданства после начала спецоперации на Украине, передает Forbes со ссылкой на документы, которые бизнесмен предоставил журналу.

Согласно документам, из российского гражданства миллиардер вышел еще в сентябре 2022 года. Сейчас он является гражданином Доминики и Хорватии. Первое, как отмечает Forbes, он получил еще в середине 1990-х за $60 тыс.

Хорватский же паспорт Анисимов получил в октябре 2003 года. Для этого ему пришлось инвестировать в недвижимость страны в общей сложности $11 млн. Деньги пошли, в частности, на строительство спортивной базы в Хорватии на острове Корчула. Там почти 20 лет, вплоть до начала спецоперации, тренировались российские художественные гимнастки.

По данным Forbes, после отказа от российского гражданства Анисимов въезжает в Россию по бизнес-визе, которую оформляет по приглашению от компании ООО «Большое Домодедово». Сам бизнесмен сообщил журналу, что никакими активами в России больше не владеет — свою бывшую компанию Coalco, а с ней и «Большое Домодедово» он передал менеджменту.

Анисимов родился в Алма-Ате в 1951 году. После окончания Алма-Атинского института народного хозяйства работал директором ОРСа Калининской АЭС, а с 1986 по 1989 год — директором московского Росхозторга. В 1989 году создал компанию «Траст», получившую статус спецэкспортера по продаже цветных металлов (позже компания была переименована в «Трастконсалт» и продана «Ренове» Виктора Вексельберга).

В 1994 году Анисимов зарегистрировал в Швейцарии девелоперскую компанию Coalco, которая на сегодняшний день, по данным Forbes, владеет около 20 тыс. га земли на юге Московской области. В 2005 году бизнесмен стал партнером Алишера Усманова в холдинге «Металлоинвест». Также с 2010 года по октябрь 2022 года являлся президентом Федерации дзюдо России.

Forbes оценивает состояние Анисимова в $1,6 млрд. В основном это деньги, полученные от продажи доли в Михайловском ГОКе Усманову и других активов. У миллиардера также есть бизнес в Казахстане и Африке, а в 2022 году он занялся недвижимостью в ОАЭ.

Мильнер отказался от гражданства России
Политика
Юрий Мильнер

От российского гражданства после начала спецоперации России на Украине отказались многие бизнесмены, в том числе миллиардеры из списка Forbes. Первый из них — финансист Тимур Турлов. Основатель холдинга Freedom стал гражданином Казахстана летом 2022 года, чему предшествовал отказ от российского паспорта. Также от гражданства за последние два года отказались экс-глава «Тройки Диалог» Рубен Варданян, инвестор в технологический сектор Юрий Мильнер, создатель платежного сервиса Revolut Николай Сторонский, бывший банкир Олег Тиньков, а также основатель энергетической компании «Арети» Игорь Макаров.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
миллиардер гражданство Россия Хорватия Василий Анисимов
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