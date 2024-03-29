В России появился второй долларовый миллиардер из числа разработчиков ПО

Акции разработчик операционной системы для госструктур Astra Linux резко выросли в цене, что сделало главу совета директоров долларовым миллиардером. Сейчас акции «Группы Астра» (ASTR) стоят по ₽682

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Председатель совета директоров «Группа Астра» Денис Фролов стал долларовым миллиардером в результате резкого скачка цен на акции этой компании, пишет Forbes.

Неделю назад, к моменту закрытия торгов 22 марта одна акцию «Группа Астра» можно было купить за 596,4 руб., уже 28 марта стоимость одной акции превысила 700 руб. Фролову принадлежат 151,6 млн акций, что даже с учетом корректировки курса равняется 102 млрд руб. или $1,1 млрд. Сейчас акции «Группы Астра» (ASTR) стоят 682 руб. за штуку.

Фролов — второй российский миллиардер, заработавший капитал в сфере программного обеспечения. В рейтинг, составленный изданием, входит также Евгений Касперский, владеющий «Лабораторией Касперского», состояние которого — $2,1 млрд, по подсчетам Forbes. Фролов окончил Высшую школу экономики и проработал семь лет в производителе молочной продукции «Вимм-Билль-Данн», куда пришел инвестиционным аналитиком и где достиг должности директора по развитию.

В 2009 году Фролов инвестировал 40 млн руб. в продажу светодиодных ламп под маркой Gauss. В 2012 году оборот созданной им компании «Вартон» превысил 1 млрд рублей. В 2017 году он приобрел 80% АО «НПО РусБИТех», разработчика Astra Linux. Остальные 20% оказались у его партнера по «Вартон» — Ильи Сивцева.

«Группа Астра» — один из лидеров российского рынка информационных технологий в области разработки программного обеспечения (ПО) и средств защиты информации. В основе экосистемы — Astra Linux, сертифицированная операционная система со встроенными средствами защиты информации для безопасной работы ИТ-инфраструктур. Astra Linux и другие продукты компании применяют на объектах критической информационной инфраструктуры, в госкорпорациях и концернах, в органах исполнительной власти, медицинских, образовательных и других государственных и частных организациях. По подсчетам самой компании, она занимает 75% на рынке отечественных операционных систем (ОС) и около четверти (23%) на рынке инфраструктурного ПО. За 2022-й выручка составила 5,4 млрд руб., чистая прибыль — 3,1 млрд руб.

Компания вышла на IPO на Московской бирже в октябре 2023 года. Совокупный спрос в 20 раз превысил предложение. «Группа Астра» предложила 10,5 млн акций, что эквивалентно 3,5 млрд руб. при оценке в 70 млрд руб. С тех пор цена акций «Группы Астра» выросла более чем вдвое, а Фролов во время IPO продал 8,4 млн акций компании и заработал 2,8 млрд руб. до вычета налогов.