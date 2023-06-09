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Bloomberg назвал получателей крупнейших дивидендов в России

Bloomberg: крупнейшие дивиденды в России получили Потанин, Гурьев, Михельсон и Тимченко
Пять российских миллиардеров получили более $10 млрд дивидендов от своих активов в России. Инвестировать их они могут также в основном на родине, так как находятся под санкциями западных стран
Владимир Потанин и Леонид Михельсон (справа налево)
Владимир Потанин и Леонид Михельсон (справа налево) (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Крупнейшими получателями дивидендов в России в 2022 году стали пять миллиардеров, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные собственного индекса Billionaires Index. В общей сложности с момента начала спецоперации России на Украине они смогли заработать $10 млрд дивидендов от своих компаний — $6,2 млрд за 2022 год и $4,1 млрд с начала 2023-го, подсчитали в агентстве, основываясь на данных о публично торгуемых активах.

Этими предпринимателями стали:

  • основной акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин, который получил $2,2 млрд в виде дивидендов за 2022 год (информации за 2023 год у Bloomberg нет);
  • основатель «ФосАгро» Андрей Гурьев. Заработал $1,1 млрд в дивидендах за 2022-й и $685,7 млн за прошедший период 2023-го года;
  • глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон. Получил $1 млрд и $566,1 млн соответственно;
  • акционер НОВАТЭКа и «Сибура» Геннадий Тимченко (+ $981,9 млн и $540.5 млн);
  • основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов (+$569,6 млн и $2,3 млрд).

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Как поясняет Bloomberg, для владельцев активов в энергетической отрасли — Алекперова, Михельсона, Тимченко — это объясняется скачком цен на энергоносители, который произошел после того, как Россия начала военную операцию на Украине. НОВАТЭК, крупнейший в стране производитель сжиженного природного газа, и ЛУКОЙЛ также выплатили высокие дивиденды. Производитель удобрений «ФосАгро» в прошлом году также получил самую большую прибыль за всю историю, поскольку сложности с логистикой поставок удобрений привели к росту цен на некоторых рынках.

При этом возможности для реинвестирования заработанных средств для всех них существенно ограничены международными санкциями, отмечает агентство, сделать это они могут только в России. Так, агентство обратило внимание на интерес, который проявили к «Яндексу» Потанин и Алекперов, инвестиции Потанина в покупку Росбанка и TCS Group (владеет банком «Тинькофф»).

Потанин попал под санкции Великобритании, США и Канады, Гурьев находится под санкциями ЕС, Великобритании и США, Тимченко — под санкциями ЕС, США и Великобритании. Алекперов — под британскими и австралийскими санкциями, Михельсон — под санкциями Великобритании и Канады.

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