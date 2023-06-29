Forbes сообщил об отказе миллиардера Макарова от российского гражданства

В 2023 году Макаров занял 57-е место в рейтинге самых богатых миллиардеров России с состоянием в $2,2 млрд. По данным Forbes, бизнесмен принял решение отказаться от российского гражданства в пользу кипрского

Игорь Макаров (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Основатель и глава энергетической компании «Арети», миллиардер Игорь Макаров вышел из российского гражданства. Информация об этом появилась в его профиле на сайте американского Forbes. Там указано, что Макаров отказался от паспорта России в 2023 году и у него теперь только одно гражданство — Кипра.

В рейтинге богатейших людей мира по версии американского Forbes Макаров теперь также указан как кипрский миллиардер: он занимает пятое место среди богатейших киприотов и 1368-е в общемировом рейтинге. В 2020 году кипрская газета Politis писала, что бизнесмен вошел в число 34 «подозрительных» случаев выдачи гражданства Кипра в обмен на инвестиции в период с 2008 по 2012 год.

РБК направил запрос представителю Макарова.

Состояние Макарова оценивается в $2,2 млрд. В 2023 году он занял 57-е место в рейтинге самых богатых миллиардеров России.

Макаров родился в апреле 1962 года в Ашхабаде (Туркменистан). В 1983 году окончил Туркменский государственный университет, после чего был призван в ряды Советской Армии. В 1979–1986 годах профессионально занимался велоспортом, был членом Олимпийской сборной команды СССР, многократным победителем и призером всесоюзных и международных соревнований по велоспорту, мастер спорта международного класса.

После развала СССР Макаров занялся бизнесом. В 1992 году он основал и возглавил международную группу компаний «Итера» — первую в России независимую газовую компанию. С 1998 по 2007 год «Итера» ввела в эксплуатацию девять газовых месторождений в Западной и Восточной Сибири. На конец 2012 года исторический объем добычи на месторождениях группы составлял свыше 265 млрд м³ природного газа, объем реализованного газа — около 600 млрд м³.

В 2013 году после продажи газовых активов Макаров дал своей компании новое название — «Арети», однако крупных активов в России она не имела. На сайте «Арети» сказано, что холдинг со штаб-квартирой в Швейцарии состоит из дочерних и зависимых компаний с деловыми интересами в странах СНГ и Балтии, США, Канаде, Западной Европе и на Ближнем Востоке.

В 2022 году Макаров попал под санкции Британии и Канады, однако избежал санкций со стороны ЕС и США.

Макаров не первый российский бизнесмен, решивший отказаться от российского гражданства после начала спецоперации на Украине. В 2022 году о выходе из гражданства России, в частности, заявили основатель инвесткомпании Freedom Finance Тимур Турлов (получил гражданство Казахстана), основатель и бывший владелец инвесткомпании «Тройка Диалог» Рубен Варданян (переехал в Армению), инвестор Юрий Мильнер (много лет не жил в России и имеет паспорт Израиля), основатель финтехстартапа Revolut Николай Сторонский, имеющий британский паспорт, и основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков, также имеющий кипрский паспорт.