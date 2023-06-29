Forbes сообщил об отказе миллиардера Макарова от российского гражданства

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 июня
EUR ЦБ: 95,11 (+1,24) Инвестиции, 16:05 Курс доллара на 30 июня
USD ЦБ: 87,03 (+1,41) Инвестиции, 16:05
«Локомотив» объявил о переходе российского форварда Спорт, 17:46
Истории развития популярных пабликов РБК и ВКонтакте, 17:46
Роман Костомаров опубликовал новое видео тренировки с протезами Спорт, 17:46
Госдума дала провайдерам доступ к имуществу жильцов без их согласия Недвижимость, 17:42
На Украине переименовали село Московское в Киевское Политика, 17:39
Кравцов сообщил о планах знакомить школьников с понятием «военная служба» Общество, 17:38
4 июля ПСБ и РБК проведут деловой завтрак «Инвестиции в будущее» Пресс-центр, 17:34
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
«Газпромбанк Инвестиции» назвали топ-3 акций потребительского сектора Инвестиции, 17:33
Как делают белый шоколад и почему он дорогой РБК и КФ «Победа», 17:29
Forbes сообщил об отказе миллиардера Макарова от российского гражданства Бизнес, 17:23
Владелец Shkulev Media отверг планы покупки медиаактивов Пригожина Политика, 17:04
NYT узнала об изменении позиции ФИФА по повязкам в поддержку ЛГБТ Спорт, 17:03
Карьера, ротация и антистресс: как развивают ИТ-команды РБК и Softline, 17:03
Назарбаева лишили постов в «Назарбаев Университете» и «Назарбаев Фонде» Политика, 16:44
Бизнес ,  
0 

Forbes сообщил об отказе миллиардера Макарова от российского гражданства

Forbes: миллиардер Игорь Макаров отказался от российского гражданства
В 2023 году Макаров занял 57-е место в рейтинге самых богатых миллиардеров России с состоянием в $2,2 млрд. По данным Forbes, бизнесмен принял решение отказаться от российского гражданства в пользу кипрского
Игорь Макаров
Игорь Макаров (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Основатель и глава энергетической компании «Арети», миллиардер Игорь Макаров вышел из российского гражданства. Информация об этом появилась в его профиле на сайте американского Forbes. Там указано, что Макаров отказался от паспорта России в 2023 году и у него теперь только одно гражданство — Кипра.

В рейтинге богатейших людей мира по версии американского Forbes Макаров теперь также указан как кипрский миллиардер: он занимает пятое место среди богатейших киприотов и 1368-е в общемировом рейтинге. В 2020 году кипрская газета Politis писала, что бизнесмен вошел в число 34 «подозрительных» случаев выдачи гражданства Кипра в обмен на инвестиции в период с 2008 по 2012 год.

РБК направил запрос представителю Макарова.

Состояние Макарова оценивается в $2,2 млрд. В 2023 году он занял 57-е место в рейтинге самых богатых миллиардеров России.

Макаров родился в апреле 1962 года в Ашхабаде (Туркменистан). В 1983 году окончил Туркменский государственный университет, после чего был призван в ряды Советской Армии. В 1979–1986 годах профессионально занимался велоспортом, был членом Олимпийской сборной команды СССР, многократным победителем и призером всесоюзных и международных соревнований по велоспорту, мастер спорта международного класса.

После развала СССР Макаров занялся бизнесом. В 1992 году он основал и возглавил международную группу компаний «Итера» — первую в России независимую газовую компанию. С 1998 по 2007 год «Итера» ввела в эксплуатацию девять газовых месторождений в Западной и Восточной Сибири. На конец 2012 года исторический объем добычи на месторождениях группы составлял свыше 265 млрд м³ природного газа, объем реализованного газа — около 600 млрд м³.

В 2013 году после продажи газовых активов Макаров дал своей компании новое название — «Арети», однако крупных активов в России она не имела. На сайте «Арети» сказано, что холдинг со штаб-квартирой в Швейцарии состоит из дочерних и зависимых компаний с деловыми интересами в странах СНГ и Балтии, США, Канаде, Западной Европе и на Ближнем Востоке.

Читайте на РБК Pro
Какие сюрпризы ждут инвестора при покупке недвижимости в ОАЭ
Как россиянину купить квартиру в Европе в условиях санкций
Шесть элементов, которые убьют вашу наглядную презентацию
Зарплата 500 тыс. руб. плюс: кому и за что в России столько платят

В 2022 году Макаров попал под санкции Британии и Канады, однако избежал санкций со стороны ЕС и США.

Макаров не первый российский бизнесмен, решивший отказаться от российского гражданства после начала спецоперации на Украине. В 2022 году о выходе из гражданства России, в частности, заявили основатель инвесткомпании Freedom Finance Тимур Турлов (получил гражданство Казахстана), основатель и бывший владелец инвесткомпании «Тройка Диалог» Рубен Варданян (переехал в Армению), инвестор Юрий Мильнер (много лет не жил в России и имеет паспорт Израиля), основатель финтехстартапа Revolut Николай Сторонский, имеющий британский паспорт, и основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков, также имеющий кипрский паспорт.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Тимофей Дзядко
миллиардер Россия лишение гражданства российское гражданство
Материалы по теме
Земфира опровергла получение гражданства Франции
Политика
Путин подписал закон о лишении гражданства за фейки об армии
Политика
Путин дал гражданство России автору «Последнего мирного года»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter