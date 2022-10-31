Основатель Revolut отказался от российского гражданства

Предприниматель в 2022 году вошел в топ-20 богатейших российских бизнесменов по версии Forbes, у него есть гражданство Великобритании. Ранее Украина ввела санкции против отца Сторонского

Николай Сторонский (Фото: Pedro Nunes / Reuters)

Основатель британского финтех-стартапа Revolut Николай Сторонский отказался от российского гражданства, пишет Forbes со ссылкой на представителя компании.

«Ник отказался от российского гражданства некоторое время назад», — заявили в компании.

О том, что Сторонский отказался от российского паспорта, ранее писала газета The Telegraph со ссылкой на представителя Revolut. Он сообщил изданию, что у Сторонского есть гражданство Великобритании, которое предприниматель сохранил.

Сторонский родился и вырос в России, но в возрасте 20 лет уехал из страны. В апреле журнал Forbes сообщил, что предприниматель попросил редакцию не называть его российским миллиардером. В октябре Украина ввела санкции против его отца — гендиректора АО «Газпром промгаз», также Николая Сторонского. Тем же указом президент Украины ввел санкции против членов семей российских предпринимателей.

Сторонский стал четвертым бизнесменом из числа бывших и действующих участников рейтинга богатейших российских предпринимателей по версии Forbes, отказавшимся от гражданства России за последние полгода. Сторонский вошел этот рейтинг в 2022 году, журнал присвоил ему 16 место. Состояние бизнесмена Forbes оценил в $7,1 млрд.

Ранее, в середине июня, из российского гражданства вышел основатель инвесткомпании Freedom Finance Тимур Турлов, который более десяти лет прожил в Казахстане, а в 2022 году получил паспорт этой страны. Законодательство Казахстана не допускает наличия второго гражданства, предприниматель также отказался от паспорта карибского государства Сент-Китс и Невис. Forbes оценивает состояние Турлова в $2,4 млрд.

В начале сентября так же поступил бизнесмен Рубен Варданян, чье состояние журнал оценил в $1 млрд. Бизнесмен сообщил, что намерен переехать в Нагорный Карабах как гражданин Армении. Российские активы Варданян обещал передать семейному фонду и партнерам.

Третьим отказавшимся от российского паспорта бизнесменом из рейтинга стал Юрий Мильнер. В начале октября он заявил, что вместе с семьей в 2014 году навсегда покинул Россию «И этим летом мы официально завершили процесс отказа от нашего российского гражданства», — написал предприниматель. У Мильнера есть израильское гражданство, с 2014 года он живет в Калифорнии. По словам самого бизнесмена, российских активов у него не осталось.