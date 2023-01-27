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Миллиардер из России стал главным налогоплательщиком в Британии

Миллиардер из России Герко возглавил рейтинг крупнейших налогоплательщиков Британии
Александр Герко родился в Москве и окончил МГУ. В 2015 году он основал трейдинговую компанию в Великобритании. В конце прошлого года Bloomberg оценивал состояние бизнесмена в $6 млрд
Александр Герко
Александр Герко (Фото: AlexanderGerko / Twitter)

Основатель лондонской трейдинговой компании XTX Markets миллиардер Александр Герко возглавил составленный The Sunday Times список бизнесменов, больше всех заплативших налогов в британскую казну.

За год 43-летний предприниматель уплатил £487 млн ($602,8 млн) налогов в Великобритании, или £1,5 млн ($1,8 млн) в день, пишет издание. Благодаря этому ему удалось сдвинуть на второе место лидера рейтинга последних трех лет — основательницу международной букмекерской конторы Bet365 Дениз Коутс (£460,2 млн, или $569,6 млн) и ее семью. Тройку лидеров вместе со своей семьей замыкает Стивен Рубин (£392,3 млн, или $485,7 млн), совладелец и глава Pentland Group, специализирующейся на производстве спортивных товаров.

Герко родился в Москве и получил степень доктора математических наук в МГУ. У него британское гражданство, и, по данным издания, недавно миллиардер отказался от российского. Карьеру он начинал, торгуя акциями в Deutsche Bank, позже работал в хедж-фонде GSA Capital, а в 2015 году основал собственную трейдинговую фирму XTX Markets. Она специализируется на высокочастотной торговле на основе алгоритмов и использует статистические модели, которые анализируют торговые данные.

В декабре Bloomberg оценивал состояние Герко в $6 млрд. В Британии, пишет The Sunday Times, он финансирует ряд проектов по улучшению преподавания математики, включая вечерние занятия и занятия выходного дня для учащихся средних школ. Издание называет Герко фанатом научной фантастики и откровенным критиком российской военной операции на Украине.

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Великобритания налог бизнесмен Александр Герко
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