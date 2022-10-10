Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 60,8 (+0,83) Инвестиции, 16:09
Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 62,31 (+1,07) Инвестиции, 16:09
Как снизить число нетрезвых водителей на дорогах Партнерский проект, 23:23
В МИДе увидели в мирных призывах США попытку нанести поражение России Политика, 23:11
Байден пообещал Зеленскому поставить современные ПВО Политика, 23:07
Как объемы торгов юанем впервые обогнали доллар. Инфографика Финансы, 23:00
Как отучить молодежь от покупки сигарет Партнерский проект, 22:55
Мильнер отказался от гражданства России Политика, 22:43
России отказали в тайном голосовании по референдумам на Генассамблее ООН Политика, 22:33
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Госагентства сообщили о взрывах в небе над Херсоном Политика, 22:32
ABC и CNN сообщили об атаке «хакеров из России» на сайты аэропортов США Технологии и медиа, 22:28
Почему в лифтах необходимо видеонаблюдение Партнерский проект, 22:27
EUobserver узнал о проекте резолюции ООН с призывом к диалогу с Россией Политика, 22:21
Швеция отказалась передать России итоги расследования взрывов Nord Stream Политика, 22:12
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:08
Взрывы в городах Украины. Главное Политика, 22:04
Политика ,  
0 

Мильнер отказался от гражданства России

Бизнесмен Юрий Мильнер отказался от гражданства России
Ранее бизнесмен просил не называть его российским миллиардером. С 2014 года он живет в США. В последние месяцы от российского паспорта отказались миллиардеры Варданян и Турлов
Юрий Мильнер
Юрий Мильнер (Фото: РБК)

Бизнесмен Юрий Мильнер вышел из российского гражданства, рассказал он в Twitter. Forbes указывает, что он стал третьим бизнесменом из топ-15 российских предпринимателей, отказавшихся в последние месяцы от гражданства страны.

«Моя семья и я навсегда покинули Россию в 2014 году, после российской аннексии Крыма. И этим летом мы официально завершили процесс отказа от нашего российского гражданства», — написал предприниматель.

В середине апреля Мильнер попросил не называть его российским миллиардером. На официальном сайте бизнесмена говорится, что тот — израильский инвестор. Израильское гражданство Мильнер получил в 1999 году, с 2014 года он живет в Калифорнии. Бизнесмен утверждал, что он уже восемь лет не был в России, у него не осталось российских активов.

Состояние Мильнера американский Forbes оценивает в $7,3 млрд, российская версия издания — в $4,8 млрд, по данным на прошлый год. Бизнесмен является «самым влиятельным российским инвесторов в области технологий», указывало издание, отмечая, что тот одним из первых вложился через свой венчурный фонд DST Global в Twitter и Facebook (соцсеть и ее материнская компания Meta признаны в России экстремистскими и запрещены).

В июне об отказе от российского гражданства сообщил основатель инвесткомпании Freedom Finance Тимур Турлов. До этого он более десяти лет прожил в Казахстане и получил в 2022 году паспорт этой страны. Законодательство Казахстана не допускает наличия второго гражданства, предприниматель также отказался от паспорта карибского государства Сент-Китс и Невис. Forbes оценивает состояние Турлова в $2,4 млрд.

В начале сентября от гражданства России отказался бизнесмен Рубен Варданян, его состояние оценивается в $1 млрд. Он сообщил о намерении переехать в Нагорный Карабах в качестве гражданина Армении, российские активы предприниматель пообещал передать семейному фонду и партнерам.

Читайте на РБК Pro
Фото: McCarthy / Getty Images Ребенок — прокрастинатор. Как помочь ему выполнять все задачи в срок Ничего не ясно: как бизнесу строить планы в период неопределенности Фото: China Daily / Reuters Классика 60/40 или подход Рэя Далио: что делать, когда рынки штормит Фото: Chip Somodevilla / Getty Images Как убеждать аудиторию и оппонентов с помощью инструментов Аристотеля Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Какие акции на российском рынке привлекательны прямо сейчас Серж Фаге Серж Фаге – РБК: «В Кремниевой долине против русских ничего не имеют» Что делать сотрудникам, если нарушены их права при частичной мобилизации Фото: Dan Kitwood / Getty Images Credit Suisse может рухнуть. Будет ли это началом нового мирового кризиса
Авторы
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Материалы по теме
Фонд Мильнера пообещал пожертвовать $100 млн беженцам с Украины
Политика
Сноуден заявил о стабильности для семьи после указа о гражданстве России
Политика
Миллиардер Варданян отказался от гражданства России и уехал в Карабах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter