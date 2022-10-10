Мильнер отказался от гражданства России

Ранее бизнесмен просил не называть его российским миллиардером. С 2014 года он живет в США. В последние месяцы от российского паспорта отказались миллиардеры Варданян и Турлов

Юрий Мильнер (Фото: РБК)

Бизнесмен Юрий Мильнер вышел из российского гражданства, рассказал он в Twitter. Forbes указывает, что он стал третьим бизнесменом из топ-15 российских предпринимателей, отказавшихся в последние месяцы от гражданства страны.

«Моя семья и я навсегда покинули Россию в 2014 году, после российской аннексии Крыма. И этим летом мы официально завершили процесс отказа от нашего российского гражданства», — написал предприниматель.

В середине апреля Мильнер попросил не называть его российским миллиардером. На официальном сайте бизнесмена говорится, что тот — израильский инвестор. Израильское гражданство Мильнер получил в 1999 году, с 2014 года он живет в Калифорнии. Бизнесмен утверждал, что он уже восемь лет не был в России, у него не осталось российских активов.

Состояние Мильнера американский Forbes оценивает в $7,3 млрд, российская версия издания — в $4,8 млрд, по данным на прошлый год. Бизнесмен является «самым влиятельным российским инвесторов в области технологий», указывало издание, отмечая, что тот одним из первых вложился через свой венчурный фонд DST Global в Twitter и Facebook (соцсеть и ее материнская компания Meta признаны в России экстремистскими и запрещены).



В июне об отказе от российского гражданства сообщил основатель инвесткомпании Freedom Finance Тимур Турлов. До этого он более десяти лет прожил в Казахстане и получил в 2022 году паспорт этой страны. Законодательство Казахстана не допускает наличия второго гражданства, предприниматель также отказался от паспорта карибского государства Сент-Китс и Невис. Forbes оценивает состояние Турлова в $2,4 млрд.

В начале сентября от гражданства России отказался бизнесмен Рубен Варданян, его состояние оценивается в $1 млрд. Он сообщил о намерении переехать в Нагорный Карабах в качестве гражданина Армении, российские активы предприниматель пообещал передать семейному фонду и партнерам.