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«Газпром» назвал ключевой фактор снижения мирового спроса на газ

«Газпром»: ключевым фактором снижения спроса на газ в мире стало сокращение потребления ЕС
Спрос на газ в мире за 10 месяцев сократился более чем на 40 млрд куб. м. Общая доля ЕС и Великобритании в снижении спроса, по оценкам «Газпрома», составила 95%
«Газпром» GAZP ₽170,49 +0,13% Купить
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Ключевым фактором сокращения спроса на газ в мире стало снижение его потребления в Европейском союзе, сообщил «Газпром». За 10 месяцев 2022 года мировой спрос на газ сократился более чем на 40 млрд куб. м., отмечает компания.

«За десять месяцев текущего года, по первым предварительным оценкам и доступным оперативным данным, мировой спрос сократился более чем на 40 млрд куб. м. В этом снижении около 85% или 36 млрд куб. м — это доля 27 стран ЕС», — говорится в сообщении.

В Великобритании потребление газа за 10 месяцев сократилось на 4 млрд куб. м. В результате доля ЕС и Британии в снижении мирового спроса составила 95%, указывает «Газпром».

Компания приводит данные Gas Infrastructure Europe, которые показывают, что в подземные газовые хранилища (ПХГ) Европы к 30 октября было закачано 68,6 млрд куб. м. газа. Даже максимальные запасы не гарантируют европейским странам надежное прохождение осенне-зимнего периода, предупредили в «Газпроме».

«При этом нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы, в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка», — отмечают в компании, указывая, что отдельные страны уже начали тратить запасы газа из хранилищ.

«Газпром» также обратил внимание на заполненность украинских ПХГ, где на 30 октября было накоплено 14,6 млрд куб. м. при необходимых к зиме 19 млрд куб. м. При этом на Украине признают, что существует только теоретическая возможность заполнить хранилища, а практической — нет, подчеркивают в компании.

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Добыча «Газпрома» по итогам 10 месяцев, по предварительным данным, составила 344 млрд куб. м — на 18,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Спрос на газ из газотранспортной системы на внутреннем рынке за 10 месяцев сократился на 11,1 млрд куб. м, или на 5,6%.

Весной, после введения западных санкций в ответ на спецоперацию на Украине, Россия перевела в рубли расчеты за газ для недружественных стран (в список таких государств входят все страны Евросоюза и Великобритания). Некоторые европейские страны отказались от импорта с такой схемой оплаты, после чего «Газпром» отказался поставлять им газ.

Летом «Газпром» сокращал прокачку по «Северному потоку», ссылаясь на затянувшийся из-за санкций возврат оборудования с ремонта. В сентябре российская компания полностью остановила поставки по «Северному потоку».

В конце того же месяца на участках «Северного потока» и «Северного потока — 2» в Балтийском море произошли взрывы. Президент России Владимир Путин обвинил в этом «англосаксов», а Минобороны заявило об участии специалистов ВМС Великобритании в «планировании, обеспечении и реализации» теракта. В США и Британии опровергали причастность ко взрывам.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
поставки газа спрос ПХГ ЕС Великобритания Украина
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