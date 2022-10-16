Миллер предупредил об остановке поставок газа в ЕС при потолке цен
Если страны ЕС введут потолок цен на российский газ, Москва прекратит поставки, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, передает ТАСС. Он пояснил, что введение лимита нарушает условия контрактов.
Страны Евросоюза уже несколько недель обсуждают потолок цен на газ из России и не только, но согласовать ограничения до сих пор не удалось.
В октябре Брюссель ввел потолок цен на российские сырую нефть (начнет действовать 5 декабря) и нефтепродукты (5 февраля 2023 года). Вице-премьер России Александр Новак предупредил, что Москва не будет поставлять нефть странам, которые введут любой лимит цен.
Президент Владимир Путин еще в сентябре заявил, что Россия не станет поставлять энергоносители в страны, власти которых будут принимать политические решения, противоречащие условиям контрактов. «Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут, ничего не будем поставлять», — уточнил он.
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