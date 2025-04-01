«Роснано» допустила технический дефолт по купону облигаций

«Роснано» не выплатила в срок купонный доход по облигациям и пообещала сделать это в течение десяти рабочих дней. Причиной компания назвала разработку технического механизма выплаты

Фото: Андрей Любимов / РБК

Госкорпорация «Роснано» не выплатила в установленный срок (31 марта) купонный доход по облигациям серии 08. Задолженность составляет 1 млрд 5 млн 335 тыс. 55 руб. 20 коп. Причиной неисполнения обязательства по облигациям называется «разработка технического механизма выплаты купонного дохода».

«Выплата купонного дохода по облигациям серии 08 будет осуществлена в течение десяти рабочих дней, необходимых для выработки технического механизма выплаты», — говорится в заявлении компании в телеграм-канале.

РБК отправил запрос в «Роснано».

Вопрос о долгах «Роснано» был поднят в конце 2021 года. Тогда же Мосбиржа приостановила торги всеми выпусками ее облигаций. За год до этого у компании сменилось руководство. Организация несколько раз предупреждала о риске банкротства. Тем не менее компания погасила облигации нескольких выпусков, а также частично выплатила долг перед банками-кредиторами.

В 2022 году новый глава «Роснано» Сергей Куликов обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность компании в период с 2010 по 2020 год, когда ей руководил Анатолий Чубайс. В июне того же года Куликов на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что компания вернула 20 млрд руб. долгов.

В сентябре 2023 года, говоря об отъезде Чубайса из страны годом ранее, Путин, допустил, что его решение могло быть связано с возможным расследованием из-за «огромной финансовой дыры» в «Роснано». Чубайс отказался комментировать предположение президента.

В феврале суд отправил под арест трех топ-менеджеров «Роснано» по делу о злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст. 285 УК; до десяти лет лишения свободы): зампредседателя правления, исполнительного директора УК «Роснано» Бориса Подольского, заместителя исполнительного директора, управляющего директора по финансам Артура Галстяна и директора по методологии учета, налогообложению и отчетности Марину Касенкову.

По версии следствия, в 2017 году подозреваемые «предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств», чтобы скрыть негативные результаты экономической деятельности компании. В итоге из бюджета в 2022–2024 годах выделили госкорпорации более 43 млрд руб.

По информации «Коммерсанта», эту сумму направили на создание гибкого планшета для школьников. При создании планшета, по данным правоохранительных органов, дочерняя компания «Пластик Лоджик» похитила 13 млрд руб. По подозрению в причастности к преступлению прошлым летом был арестован экс-руководитель компании Борис Галкин.