Главу разработчика «планшетов Чубайса» арестовали за растрату в «Роснано»
Суд в Москве арестовал главу компании «Пластик лоджик» Бориса Галкина по обвинению в растрате денег, выделенных «Роснано», сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Галкин стал фигурантом дела по ч. 4 ст. 160 УК (растрата в особо крупном размере) в апреле 2023 года, сумма не уточняется. Он не признал вину. По данным агентства, следователи выявили факты многомиллиардных хищений у «Роснано», заведено несколько уголовных дел.
«Пластик лоджик» — портфельная компания «Роснано», она была создана в 2010 году в рамках совместного проекта с ирландской Plastic Logic для строительства в Зеленограде завода по производству гибких дисплеев. В 2010–2012 годах «Роснано» инвестировало 7,1 млрд руб. в Plastic Logic и получило 43,84% его акций. В феврале 2015 года Федеральная антимонопольная служба разрешила «Роснано» купить 100% «Пластик Лоджик».
В 2011 году тогдашний глава «Роснано» Анатолий Чубайс показал Владимиру Путину гибкий планшет для школьников, «способный заменить весь комплект учебников по всем дисциплинам», но проект не был реализован. В 2014-м Счетная палата, проверив «Пластик лоджик», сообщила, что технологии у зарубежной компании не были закуплены, а завод в Зеленограде не построили.
В марте 2023-го «Роснано» отсудила у «Пластик Лоджик» 700 тыс. руб., а в феврале этого года решила инициировать банкротство компании. Московский арбитражный суд прекратил производство, поскольку «Пластик лоджик» закрылась в мае.
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