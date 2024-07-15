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«Роснано» досрочно погасило «исторический» долг

«Роснано» досрочно погасило 80% долга после соглашения о дисконте с кредиторами
«Роснано» договорилась с банками о «значительном дисконте» по кредитам в 20% при досрочном исполнении обязательств и погасила оставшиеся 80% задолженности. В марте 2024 года компания была должна банкам 48 млрд руб.
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

«Роснано» договорилась с банками о двадцатипроцентном дисконте по кредитам и досрочно погасила обязательства. Компания выплатила 80% «исторического» долга, накопленного до 2021 года, которые приходились на банки-кредиторы, сообщил «Ведомостям» ее представитель. Остальные 20% представляли собой в основном облигации, принадлежащие инвесторам.

В 2024 году «Роснано» договорилась с банками «о значительном дисконте» при досрочном исполнении обязательств, рассказал изданию представитель компании. Реализация этих соглашений позволила ей «прервать неорганичную для венчурного бизнеса «кредитную схему» со стоимостью обслуживания долга более 12 млрд руб. в год», добавил он.

Большую часть долга «Роснано» выплатила из собственных средств, вырученных от продажи части портфеля, уточнил представитель компании. Сумму погашенного долга он не раскрыл.

В марте 2024 года управляющий финансовый директор «Роснано», член правления института развития Владислав Юнусов сказал газете, что на тот момент компания была должна банкам 48 млрд руб. Он отметил, что главными кредиторами «Роснано» тогда являлись Совкомбанк, ПСБ, банк «Санкт-Петербург», акционерный банк «Россия» и «Ак Барс».

РБК направил запрос в «Роснано».

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Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Вопрос о долгах «Роснано» был поднят в конце 2021 года. За год до этого у компании сменилось руководство. Организация несколько раз предупреждала о риске банкротства. Мосбиржа приостановила торги всеми выпусками ее облигаций.

В 2022 году новый глава группы Сергей Куликов обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность «Роснано» в период с 2010 по 2020 год, когда компанией руководил Анатолий Чубайс. В июне того же года Куликов на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что компания вернула 20 млрд руб. долгов.

В сентябре 2023 года, говоря об отъезде Чубайса из страны годом ранее, Путин, допустил, что его решение могло быть связано с возможным расследованием из-за «огромной финансовой дыры» в «Роснано». Чубайс отказался комментировать предположение президента.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Роснано Дисконт кредит Банки погашение долга
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