Глава «Роснано» рассказал Путину о «системных ошибках» в корпорации
Президент России Владимир Путин провел встречу с главой «Роснано» Сергеем Куликовым, на которой тот рассказал главе государства о работе с кредиторами и рынком, а также «системных ошибках», сообщается в Telegram-канале госкорпорации.
«На встрече обсуждались подходы к работе с кредиторами и рынком, системные ошибки и роль представителей акционера и инвесторов в развитии компании, стратегические развилки на пути совершенствования системы технологического предпринимательства», — говорится в сообщении.
Как указали в «Роснано», Куликов проинформировал Путина о плане изменения реализации исторического портфеля госкорпорации до 2024 года. «Его новым приоритетом станет поддержка критической инфраструктуры, создание альтернативных поставщиков наиболее важной продукции и обеспечение технологического суверенитета страны», — отметили в компании.
Как передала пресс-служба Кремля, Куликов также сообщил президенту, что в 2021 году госкорпорации удалось вернуть первые 20 млрд руб. «Долги отдаем, в прошлом году первые 20 млрд мы отдали. Тем, с кем договариваемся о дисконте, мы идем, конечно, навстречу, но проценты накапливаются», — пояснил глава «Роснано».
Куликов отметил, что в госкомпанию за время ее работы было инвестировано 233 млрд руб., а было получено от выходов из портфеля и активов 155 млрд руб. до 2020 года. «Мы добавили в эту копилку за прошлый год еще 50 млрд руб., таким образом, мы преодолели психологический барьер в 200 млрд руб., сравнявшись с инвестиционными затратами», — сказал он.
В марте Куликов направил письмо в Генпрокуратуру, в котором попросил проверить деятельность «Роснано» в период с 2010 по 2020 год, когда компанией руководил Анатолий Чубайс, писал РБК. Глава корпорации сообщил, что за 2010–2020 годы объем внешних заимствований «Роснано» превысил 290 млрд руб. К концу 2020 года долг компании составлял более 146 млрд руб., а расходы на его обслуживание в 2010–2021 годах — 126 млрд руб., отмечалось в обращении Куликова. Он обратил внимание, что «Роснано» в 2017 и 2018 годах решило выплатить правительству дивиденды на 1,1 млрд руб., что только «ухудшило финансовое положение».
В мае «Роснано» сообщило, что чистая прибыль компании за 2021 год по международным стандартам финансовой отчетности составила 0,7 млрд руб. Годом ранее компания несла убыток в 52,9 млрд руб. Госкомпания зафиксировала прибыль впервые с 2018 года, тогда она составила 1,057 млрд руб.