В Минюсте и Минфине прошли выемки по делу топ-менеджеров «Роснано»
В рамках уголовного дела против трех топ-менеджеров «Роснано», арестованных в феврале, были проведены выемки документов в Минфине и Минюсте, рассказал следователь в Мещанском суде Москвы, передает ТАСС.
«Проведены выемки предметов и документов в Минфине и Министерстве юстиции Российской Федерации, частично осмотрены изъятые в рамках уголовного дела предметы и документы», — заявил представитель СК.
РБК обратился за комментарием в Следственный комитет, направил запрос в Минфин и Минюст.
1 февраля суд отправил под арест фигурантов дела о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК) в «Роснано». Это зампредседателя правления, исполнительный директор УК «Роснано» Борис Подольский, заместитель исполнительного директора, управляющий директор по финансам Артур Галстян и директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова. Они будут находиться под стражей до 29 июня. Им грозит до десяти лет лишения свободы.
МВД сообщало, что в 2017 году подозреваемые «предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств», чтобы скрыть негативные результаты экономической деятельности компании. «Это позволило избежать отзыва выданных ранее государственных гарантий, а также привлечь дополнительное финансирование», — отметили в МВД.
В итоге из бюджета в 2022–2024 годах выделили госкорпорации более 43 млрд руб. Часть из этих средств направили на создание гибкого планшета для школьников. В рамках этого проекта, по данным правоохранительных органов, дочерняя компания «Пластик Лоджик» похитила 13 млрд руб. По подозрению в причастности к преступлению прошлым летом был арестован экс-руководитель организации Борис Галкин.
На заседании суда следствие заявило, что имущество Подольского, Галстяна и Касенковой арестовано. Подольский после ареста пытался скрыть имущество, с его счетов по доверенности были сняты более 200 млн руб.
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