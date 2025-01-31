Трех сотрудников «Роснано» задержали за злоупотребление полномочиями
Трое сотрудников госкорпорации «Роснано» и «другие лица» задержаны по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, сообщает МВД.
Задержаны замруководителя УК «Роснано», исполнительный директор Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян и директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова.
Следствие полагает, что в 2017 году подозреваемые «предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств», чтобы скрыть негативные результаты экономической деятельности компании.
«Используя искаженные данные отчетности, они предоставили единственному акционеру общества в лице Российской Федерации недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении АО «РОСНАНО». Это позволило избежать отзыва ранее выданных государственных гарантий, а также привлечь дополнительное финансирование», — сказано в сообщении.
В итоге из бюджета госкорпорации выделили в 2022-2024 годах более 43 млрд руб.
Накануне источник РБК сообщал о задержании нескольких бывших заместителей экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Всего были задержаны четыре человека, включая Подольского и Галстяна.
По словам собеседников «Коммерсанта», у Чубайса пока никакого процессуального статуса нет.
Прошлым летом арестовали бывшего главу учрежденной «Роснано» компании «Пластик лоджик» Бориса Галкина. Эта компания похитила 13 млрд руб. при создании планшета, рассказали в ФСБ. В 2011 году Чубайс показал Владимиру Путину гибкий планшет для школьников и пояснил, что тот может «заменить весь комплект учебников по всем дисциплинам». Однако проект реализовать не удалось.
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